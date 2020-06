Orbán Viktor: együtt akarunk sikeresek lenni Szlovákiával

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Igor Matovic, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke pénteki budapesti munkamegbeszélésük után tart sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor köszönetet mondott Igor Matovicnak, hogy Magyarországra látogatott. Köszönetet mondott azért is, hogy magyarra is lefordították a szlovák kormányprogramot, és a felvidéki magyaroknak tett kedvező nyilatkozatokat. Megköszönte azt is, hogy sok magyart a szlovákok hoztak haza a járvány alatt, és hogy a határon történő ingázást is lehetővé tette Szlovákia.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyarországi szlovák közösség gazdagítja Magyarországot, és közölte: 2010 óta négyszeresére nőtt a szlovák kisebbség költségvetési támogatása. Szólt arról is, hogy a hazai szlovák közösség hamarosan tulajdont is kaphat az iskoláiban. A harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk Szlovákia – mondta Orbán Viktor. A kormányfő a szlovák beruházások ösztönzését kérte, amelynek érdekében egy 600 milliós eximbankos keretet nyitottak.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a jövőben hat új átkelőt építenek a szlovák-magyar határon, és így 40 átkelő lesz. Szólt arról is, hogy hamarosan átadják az új komáromi hidat, és két helyen összekötik az energetikai rendszert. Háromszoros mértékben bővíteni fogják a gázösszekötő rendszer kapacitását. Mindezek révén közösen járulhatnak hozzá a stabilitáshoz a térségben. Együtt akarunk sikeresek lenni Szlovákiával – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Igor Matovic: értékként tekintünk a magyar közösségre

Igor Matovic arról beszélt, hogy nem szabad tagadni a közös múltunkat, és ezért is találkoztam Trianon évfordulója előtt a magyar közösséggel. A múltat nem mi írtuk, de a jövő a kezünkben van – tette hozzá a szlovák kormányfő. Köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy szlovák állampolgárokat szállított haza a járvány idején. Teljesen természetes, hogy Magyarország érdeklődik a felvidéki magyarok iránt, teljesen egyenjogú polgároknak tekintem őket- fogalmazott.

Igor Matovic elmondta, hogy minden régiót a nemzetiségi arányoktól függetlenül fejleszteni fogjnak. Szólt arról is, hogy értékként tekintenek a szlovákiai magyar közösségre, mivel ők gazdasági kapcsolatteremtők lehetnek, és a visegrádi négyeken belüli együttműködést is erősíthetik.

A visegrádi négyekre tudunk támaszkodni a mostani uniós politikai helyzetben – mondta Igor Matovic. A szlovák kormányfő arról is beszélt, hogy Budapesten jelentős kulturális rendezvényekkel készülnek, hasonlóan a pozsonyi magyar nagykövetséghez.

Közös tankönyvekről is beszélt a szlovák kormányfő

Orbán Viktor kérdésre azt mondta, hogy a migrációs kvótákat közösen utasítja el a V4, ahogy közösen támogatják a nyugat-balkáni bővítést, és a nukleáris kérdésekben is egyetértés van. Az európai újjáépítési alapról azt közölte, hogy most különleges helyzet van, és az európai gazdaságot újra kell indítani. El tudjuk ezt fogadni, ha beltartalma igazságos és ésszerű – tette hozzá. Ha nem néhány alapvető igazságra épül egy gazdasági csomag, akkor az nem fog működni. Igazságtalan tartalomra nem lehet sikeres gazdasági tervet építeni – mondta a kormányfő. Nem lehet a szegényebbnek kevesebbet adni, mint a gazdagoknak, és ennek a csomagnak van egy ilyen formája.

Igor Matovic kérdésre azt mondta, ő maga nyitotta meg Trianon kérdését, hozzátéve: a múltat nem mi írtuk, de a jövőt mi magunk írjuk. Előre kell nézni, és utakat kell keresni egymáshoz – tette hozzá. Szlovákia miniszterelnöke szerint elképzelhető, hogy a szlovák és magyar történészek közösen írjanak tankönyveket. Nagyon örülne, ha igazságosan neveznénk meg a múltat – tette hozzá. Meg kell érteni, hogy történelmi igazságtalanság volt a 100 évvel ezelőtti esemény – mondta Matovic.

Matovic szerint az, aki ignorálja a történelmet, annak van kitéve, hogy a történelmet újra át kell élnie. Egyenértékű polgároknak tekintek mindenkit Szlovákiában teljesen függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszél – tette hozzá. Trianont nem tagadjuk le, de mi előre nézünk – mondta a kormányfő. Együttműködésre ítéltettünk.

Orbán Viktor: Szlovákia társunk lehet a jövő megnyerésében

Orbán Viktor közölte, hogy a tárgyalás során ő nem hozta fel Trianont, és értékeli a szlovák kormányfő kijelentéseit. Ezek a mondatok alkalmasak arra, hogy barátság jöjjön létre. Lehetetlen, hogy ugyanazt gondoljuk Trianonról, ezért nem hoztam azt fel, de mindezek ellenére a jövőről kell beszélnünk.

A magyaroknak együtt kell élnie ezzel a helyzettel. Az igazságtalanság nem egyenlő a sérelemmel, de itt történelemről beszélünk. A magyaroknak világos történelmi tudata van, és úgy látják, hogy a kapcsolatainkat a szomszédokkal úgy kell alakítani, hogy a 100 évvel ezelőtti dolgok ne befolyásolják az együttműködést – mondta Orbán Viktor. Társakat kell keresni a jövő megnyerésére, Szlovákia természetes társunk lehet ebben – mondta a magyar kormányfő.

