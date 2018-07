Orbán Viktor: csak a kereszténydemokraták képesek megvédeni Európát

A kereszténydemokrácia óriási lehetőség előtt áll, mert az európai polgárok számára egyre világosabb, hogy csak a kereszténydemokraták képesek megvédeni a munkahelyeket, a határokat és Európa kulturális identitását - erről Orbán Viktor és Horst Seehofer német belügyminiszter beszélt szerdán Berlinben.

A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy álláspontja a kezdetektől fogva egyenes és világos volt a migrációval kapcsolatban, tehát a magyarok 2015 óta ugyanazt képviselik. A felek egyetértettek abban is, hogy még sosem voltak ilyen jók a magyar-bajor kapcsolatok, mint most: Magyarország és Bajorország széles körű gazdasági együttműködése immár kiterjed a védelmi ipar területére is – hangzott el a TV2 Tények Extra című műsorának összeállításában.

A híradás videóját itt tudja megtekinteni:

Borítóképünkön Horst Seehofer Orbán Viktort fogadja Berlinben.

Fotó forrása: A miniszterelnök Facebook-oldala