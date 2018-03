Orbán Viktor Európa furcsa halálát tartja a kezében

A miniszterelnök az elmúlt évek egyik legfontosabb migrációval foglalkozó könyvét ajánlja a Facebookra feltöltött fotóján.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: A brüsszeli Molenbeek már az európai dzsihadisták fővárosa

„Ha nem mondjuk meg világosan, hogy mi történik Magyarországgal, és miért történik, ami történik, akkor senki nem fogja megérteni. S ha nem értjük meg, nem is hozhatunk jó döntést három hét múlva” -írja nemrég közzétett fotója mellett magyarul és angolul Orbán Viktor.

A kezében tartott könyv pedig nem más, mint Douglas Murray – Európa furcsa halála című műve, amely a 888.hu cikke szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb migrációval foglalkozó empirikus írása. „Azért is empirikus, mert Murray demográfiai és politikai elemzése saját tapasztalatain is alapszik. A szerző testközelből kutatta a témát, és megfordult azokon a helyeken, ahol a bevándorlók partot értek, és ott is, ahová végül eljutottak; beszélt olyanokkal, akik örömmel fogadják őket, és olyanokkal is, akik elzárkóznak tőlük.” -írja Murray könyvéről a portál.

Borítókép: Orbán Viktor Facebook-oldala