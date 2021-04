Orbán Viktor: szombat reggeltől életbe lépnek az új szabályok

A beoltottak száma pénteken mindenképpen meg fogja haladni a 4 milliót – mondta a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor: szombat reggeltől életbe lépnek az új rendelkezések

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, újabb szakaszhatárhoz érkezünk. Szombat reggeltől a kijárási tilalom kezdete módosul, a boltok és vendéglátóipari egységek 11-ig lehetnek nyitva, és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak bizonyos helyek.

Május 10-től oltják a 16-18 év közöttieket

Orbán Viktor közölte, hogy a beoltottak száma pénteken mindenképpen meg fogja haladni a 4 milliót. A 16-18 éves korosztályt is oltani kezdik május 10-e után – tette hozzá. Pfizer oltóanyagot kapnak, és azt félre fogják tenni. Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, de ezt követően csak hetek múlva.

Mindenki számára elegendő vakcina van Magyarországon.

A szabályokat továbbra is be kell tartani

Orbán Viktor szólt arról is, hogy korábban úgy védekeztünk, hogy izoláltunk. Most támadásban vagyunk, mert van már vakcina, éppen ezért mindenki vegye fel a vakcinát. Most még mindig nincs mindenki beoltva, így képes lehet megfertőzni másokat – mondta a kormányfő. Éppen ezért a szabályokat be kell tartani – tette hozzá.

Orbán: a kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyáron

Már többen vannak a védett emberek, mint a nem védettek,

ezért is helyes, hogy a védelmi igazolványhoz kapcsolódnak bizonyos jogok – mondta Orbán Viktor. A kormányfő beszámolt arról is, hogy kétoldalú megállapodásokat köthetnek az országokkal a védettségi igazolványról, és a kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyáron.

Bonyolult helyzetek

Orbán Viktor elmondta, hogyha majd lesz uniós igazolvány, akkor majd használjuk, de most kölcsönösségi alapon megállapodásokat kötünk majd az országokkal. A kormányfő szerint azok a nehezen kezelhető helyzetek, ahol a védettek összekeverednek a nem védettekkel. Az éttermek esetében, amikor valaki bent lesz, akkor maszkot kell viselnie, amikor nem az asztalnál ül. Mindezek mellett a horgászok is kint lehetnek majd éjfél után – ismertette a kormányfő.

Ilyen nincs Nyugat-Európában

Orbán Viktor elmondta, hogy az oltások esetében az látszik, hogy amikor a beoltottak aránya eléri a nagykorúak felét, akkor ellanyhul az érdeklődés, és lelassul a roham. Most már több a vakcina, mint amennyien fel akarják venni az oltást – tette hozzá. Ilyen még nincs Nyugat-Európában, mi vagyunk az egyetlen ország, amely eljutott ebbe az állapotba – mondta a kormányfő. Ez nagy siker.

Nagy várakozások

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az normális, ha a baloldal az alkotmánybírósághoz fordult az egyetemek ügyében.

A hazai felsőoktatási rendszer meglehetősen rugalmatlan volt. Az egyetemekben több van, mint az a teljesítmény, amit leadnak

– tette hozzá. A világ legjobb egyetemei nem állami, hanem alapítványi formában működnek, így azt vettük példának. Az egyetemek jelentkeztek, hogy szeretnének egy másik modellben működni – mondta a kormányfő. Én nagyon sokat várok ettől – közölte.

Orbán Viktor: ezért támadja a baloldal az egyetemi átalakítást

Orbán Viktor elmondta, hogy korábban leállamosították a magyar egyetemeket, és emiatt nem volt olyan szerves fejlődés, mint Nyugaton. Az átalakuláskor van vita, most közcélú alapítványok jönnek létre, és a nekik adott vagyont csak oktatásra és az egyetem fejlesztésére lehet használni – tette hozzá. Sokkal nagyobb autonómiája lesz az egyetemeknek.

A baloldal támadása mögött az áll, hogy a baloldal internacionalista, míg az egyetemek nemzeti alapon állnak.

A baloldal oltásellenes kampányt folytat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormánypárti gondolkodású emberek 70 százaléka oltáspárti, míg a baloldali pártok esetében 59 százalék. A baloldal oltásellenes kampányt folytat, és ezért a baloldali szavazók körében több az oltásellenes.

Én szeretnék az összes emberhez szólni, és senki ne hallgasson a baloldali pártok oltásellenes kampányának, mert azzal nem a kormánynak, hanem maguknak ártanak.

Az oltás nemzeti ügy – tette hozzá.