Orbán Viktor: kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon – HALLGASSA MEG!

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni – jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában a koronavírus-járvány elleni lépésekről beszélt.

Kijárási korlátozás március 28 és április 11-e között

Az Origo tudósítása szerint Orbán Viktor elsőként arról beszélt, hogy az operatív törzs ülésén az a döntés született, hogy kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28 és április 11-e között.

„Kijárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. A lakóhely csak alapos okokból hagyható el” – mondta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: ez nem kijárási tilalom, az intézkedés ésszerű és arányos, a boltba, gyógyszertárba, orvoshoz, munkába továbbra is lehet járni.

„Nemzetközi példák alapján hoztuk meg a döntést, alapvetően a bajor eljárásból indultunk ki, de ez egy kicsit szigorúbb” – tette hozzá.

Ekkor mehetnek az idősek boltokba

A kormányfő arról is beszélt, hogy „elviselhető módon” próbálják elválasztani az időseket a fiataloktól. Ezért közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be ezekbe. A miniszterelnök elmondta, nemzetközi példák alapján állíttották össze a rendeletet.

Az eddigi korlátozások eredményesek voltak

Orbán Viktor elmondta, ha a kontaktusok száma lecsökken, akkor a járvány terjedése is lecsökken. A kormányfő arról is beszélt, hogy folyamatosan információkat gyűjtenek arról, hogyan alakul az emberek élete. Az eddigi korlátozások eredményesek voltak, a járvány előtt 500 ezer volt az emberi kontaktusok száma, és ez leesett 50 ezerre. A magyarok fegyelmezetten a társadalmi érintkezések számát egytizedére csökkentették.

Ki lehet menni a szabadba, de nem lehet csoportosulni

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy továbbra is lehet a gyerekeket iskolába vinni kis csoportokban. Az önkormányzatok is kijelöltek ilyen célra óvodákat. Ki lehet menni a szabadba, de nem lehet csoportosulni – tette hozzá. „Most nem az a feladat, hogy dresszírozzuk az embereket, hanem azt kell elnyerni, hogy meglegyen az együttműködés. A rendőröknek segíteni kell a szabályokat. A rendőröknek is együtt kell működnie az emberekkel” – mondta a kormányfő. Hozzátette: szabálysértésnek minősül, ha valaki megsérti a szabályokat.

Az ország a válság során a szebbik arcát mutatja

A kormányfő arról is beszélt, hogy van összefogás és intelligencia a magyar társadalomban. „Azt tanultam meg, hogy egy nagyobb válságot csak intelligenciával lehet kezelni. Mindez nem egyenlő az iskolázottsággal” – tette hozzá. „A fegyelmezettséghez is kell egy született intelligencia, tehát, be kell látni, hogy a szabályok értelmesek. A fegyelem mögött nem egy nyájszellem húzódik meg” – mondta Orbán Viktor, aki szerint éppen ezért az ország a válság során a szebbik arcát mutatja.

Most nem politikára van szükség, hanem összefogásra

Orbán Viktor szerint most nem politikára van szükség, hanem összefogásra. „Minél jobban fogunk össze, annál több emberéletet tudunk megmenteni” – fogalmazott. A kormányfő szólt arról is, hogy bár az ellenzék nem szavazta meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását, de több lépéssel sikerült megoldani a helyzetet.

Vannak helyzetek, amikor nem lehet udvariaskodni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jövő héten várhatóan megszavazzák a koronavírus-törvényt, és így gyorsan lehet meghozni a döntéseket. Kedden-szerdán megfelelő jogi környezet lesz, és ez segítheti az együttműködést. „Tőlem aztán vizsgálhatják a törvényt az unióban, de vannak helyzetek, amikor nem lehet udvariaskodni” – mondta a kormányfő az uniós kritikákkal kapcsolatban. „Ha már segíteni nem tudnak, akkor ne akadályozzanak minket” – tette hozzá.

Orbán Viktor: ennek a szövetségnek vannak gyengeségei, és ez a mostani járványhelyzetben megmutatkozik

A miniszterelnök úgy fogalmazott, „mi erős Európát akarunk”. Elmondta, ennek a szövetségnek vannak gyengeségei, és ez a mostani járványhelyzetben megmutatkozik. Segítséget a kínaiktól és a Türk Tanácstól kaptunk eddig, de ettől még maradunk az EU tagjai. Emlékeztetett arra, hogy majd vizsgálni kell, hogy hol voltak január-februárban az unió több száz fős járványügyi szakemberei.

Köszönet minden magyar embernek

Orbán Viktor minden magyar embernek köszönetet mondott, akik segítenek a védekezésben

A krományfő a gazdasági lépésekről azt mondta, hogy most az emberek mentése a legfontosabb. „Nagyra tartom azokat, akik az ország mindennapi működését lehetővé teszik” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a háborúban nemcsak a frontvonal, hanem a hátország is sokat számít.

Április elején mutathatja be a kormányfő a gazdaság újraindításának a tervét

Orbán Viktor a várható gazdasági lépésekről azt mondta, hogy jó terveik vannak, és április első, második hetében mutatja majd be a gazdaság újraindításáról szóló akciótervet. Közölte, hogy a járvány terjedésének a lelassításán dolgoznak.

„A vírustól az emberek 15-20 százaléka láthatóan megbetegszik, és egy bizonyos részük kórházi ellátásra szorul, és akinek van alapbetegsége, az intenzív ellátásra szorul.

Ha sokan kerülnek intenzív osztályra, akkor az egészségügyi rendszer nem lesz képes működni” – mondta a kormányfő. Megjegyezte, a csúcsponton tízszeres terhelés alatt lesz az egészségügy.

Ezen terv szerint működik az ország

Orbán Viktor szólt arról is, hogy többen ki fognak esni a védekezésből, mivel várhatóan megbetegszenek. Úgy fogalmazott, egy katonai-harcászati terv szerint működik az ország.

Ha ez jól működik a következő két hétben, akkor úgy jutunk túl a csúcsponton, hogy az egészségügy működőképes marad.

Kórházparancsnokok kerülnek a kórházak élére hétfőtől

Kórházparancsnokok lesznek hétfőtől a kórházak élén – jelentette be Orbán Viktor. A járványügyi előírások betartatása, a személyi kérdések és a készletgazdálkodás menedzselése lesz a feladatuk.

