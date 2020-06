Orbán Viktor lemosta az ellenzéki képviselőket a pályáról az Országgyűlésben

Azonnali kérdésekre válaszolt a miniszterelnök hétfőn a parlamentben.

Az Országgyűlés hétfői ülésnapján az azonnali kérdések órájában Orbán Viktor az ellenzéki képviselők kérdéseire válaszolt – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Harangozó Tamás, az MSZP képviselője a Lánchíd felújítása kapcsán kérdezte a miniszterelnököt. A politikus szerint a kormánynak fontosabb hatmilliárd forintot költeni a tűzijátékra, a híd felújítása pedig még nem kezdődhetett el. A képviselő kiemelte, a főváros tízmilliárd forintot kér. Miért nem ér ennyit meg a kormánynak a Lánchíd? – tette fel a kérdést a politikus.

Orbán Viktor kiemelte a turizmus fejlesztése céljából 20 ezer szálláshely létrehozására ad támogatást a kormány. A Lánchíd kapcsán elmondta, 180 milliárd forintos állampapír állománya van a Fővárosi Önkormányzatnak.

– Mi a fészkes fenét csinált Tarlós úr 9 év alatt – tette fel a kérdést a szocialista politikus viszonválaszában, és elmondta, a Lánchíd felújítása közügy, amibe a kormánynak bele kell szállnia.

Viszonválaszában Orbán Viktor megismételte:

180 milliárd forintnyi állampapír vagyona van Budapestnek, ami bármikor mozgósítható. A kormány mindennek ellenére hatmilliárd forintot megszavazott a Lánchíd felújítására, ez továbbra is áll a főváros rendelkezésére

– mondta a miniszterelnök, aki szerint Mekk Mesterekkel nehéz. A Lánchíd felújításához nem a pénz, hanem a szakértelem hiányzik

Varju László a DK képviselője a miniszterelnöknek föltett kérdésében érdeklődött, miért vontak el pénzt a munkásokat védő szakszervezetektől. Varju László hangsúlyozta a kormány zsarolja és fenyegeti a szakszervezeteket, és diktatúra van hazánkban. Így akarja elhallgattatni az embereket? – tette fel a kérdést Varju László a miniszterelnöknek.

A miniszterelnök azt válaszolta, örömmel vizsgálják meg hogy a szakszervezeteknek jusson-e több pénz a költségvetésből.

Keresztes László Lóránt (LMP) a vasúti mellékvonalak tervezett bezárásáról kérdezte a kormányfőt, illetve arról, hogy miért titkosították a Budapest-Belgrád vasútvonalról szóló szerződést.

Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott, hogy

Magyarországon tíz éve vidékbarát kormányzás zajlik, a magyar vidéket az LMP-nek nem kell megvédnie.

– Ma Magyarországon a vasúti közlekedésben járványügyi menetrend van, és amíg ez a helyzet fennáll, addig ez marad, és ha véget ért ez a helyzet, akkor minden döntést felülvizsgálunk – mondta a kormányfő, aki szerint inkorrekt titkosításról beszélni a Budapest-Belgrád vasútfejlesztéssel kapcsolatban, amit nemzetközi szerződés garantál.

Budapestet Belgráddal összekötni geopolitikai kérdés és ugyanígy geostratégiai jelentősége van Budapestet összekötni Kolozsvárral és Bukaresttel – mutatott rá a kormányfő.

Szabó Tímea szerint ötszázezer munkanélküli van Magyarországon, és arról kérdezte a miniszterelnököt, Mészáros Lőrinc vett-e föl bértámogatást mielőtt elbocsátott egyik vállalatától több mint 800 embert. A kormány a járvány alatt is csak az oligarcháit tömte – vélekedett a politikus.

Minden munkahelytámogatás normatív, akár Mészárosnak, akár Leisztingernek hívják a vállalatvezetőt

– válaszolta a miniszterelnök,

aki súlyos dolognak nevezte, hogy össze-vissza beszél a képviselő a munkanélküliség kérdésében. Tudatlanságról tesz tanúbizonyságot az, aki szerint félmillió ember vesztette el munkáját a járvány alatt. Orbán Viktor elmondta: a járvány előtt 4,5 millió ember dolgozott ,ma pedig 4 millió 370 ezer, tehát a különbség 130 ezer. Orbán Viktor megismételte: amennyi munkahelyet a járvány megszüntetett, annyit fognak teremteni.

Bencsik János független képviselő a miniszterelnököt kérdezte annak kapcsán hogy a Magyar Művészeti Akadémiának olyan tagja van aki a Ceaușescu diktatúra alatt a titkosszolgálatnak dolgozott. Hogyan lehetséges az, hogy akadémiai tagsága van egy volt ügynöknek – tette fel a kérdést a képviselő. Hogyan fér bele a régi vágású kereszténydemokráciába volt ügynökök és besúgók kitartása?

Válaszában Orbán Viktor arról beszélt, előzetesen azt a kérdést kapta Bencsik Jánostól: Hogyan tovább? A konkrét ügyben viszont tájékozódni fog és megadja a választ – mondta a miniszterelnök.

Viszonválaszában a független képviselő elmondta: egykor hitt Orbán Viktor szavainak. – Az én álmom a polgári Magyarország volt – mondta Bencsik János, és kiemelte Orbán Viktor elvette az emberektől ezt az álmot, és kormányzása megszentségtelenítette az értékeket amelyeket sok ember magáénak vall. A miniszterelnök úgy reagált: annak idején Kovács Béla orosz kapcsolatai nem zavarták az akkoriban jobbikos Bencsik Jánost.

„Most a Soros 2.0-nál járunk, a választások előtt lesz majd 3.0? – kérdezte a kormányfőtől Jakab Péter. A Jobbik frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy ”nem tudjuk eldönteni, hogy a magyarokat nézi hülyének, vagy ön az„, majd úgy folytatta, hogy hogy ”Soros-propagandából hatalmat lehet építeni, de országot nem„.

Kövér László házelnök rendre intette Jakabot mondván, hogy a politikus az országgyűlésben van, ”nem egy kocsmában a jobbikos haverjaival„.

”Az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy van ott még valaki?„ – kérdezett vissza Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ezeknek a felszólalásoknak megvan a funkciója, jelen esetben az, hogy a Jobbik vezetője esküt tett Soros Györgynek. Orbán szerint Jakab ”rendkívül faragatlan beszédmódban„ teszi fel a kérdéseit ezért azt javasolta neki, hogy próbáljon felnőni Bajcsy, Nagyatádi, vagy Apponyi szintjére, akiknek a helyén ül.

Jakab Péter minderre annyit tudott reagálni, hogy ”sértődősek most a tolvajok„, amiért Kövér László elvette tőle a szót.

Bősz Anett felszólalásában arról beszélt: egyes iskolák teljesen elgettósodtak, hazánkban tömegek nőnek fel úgy, hogy a köztük meglévő különbségek nem csökkennek, hanem növekednek. Ez a feszültség a képviselő szerint a kormány kirekesztő szemlélete miatt van, amit nem old meg az iskolaőrség bevezetése. – Ezt a problémát nem lehet bilincsel és gumibottal megoldani – mondta Bősz Anett és megkérdezte a miniszterelnököt hogyan juthatott idáig az ország?

Válaszában Orbán Viktor elmondta:

Magyarországon ma a világ legmodernebb gyárai működnek, és ezeket a gyárakat azok a munkások működtetik, akik a magyar iskolarendszerből kerültek ki.

A miniszterelnök elmondta: nem lehet azt mondani, hogy rossz egy ilyen ország iskolarendszere. Több megbecsülést kérnék öntől az oktatási rendszerrel kapcsolatban – mondta Orbán Viktor, és kifejtette valóban küszködik az ország a legszegényebbek integrációjának problémájával. Számos helyen szükséges az iskolaőrség bevezetése, mert az állapotok elvadultak – mondta a miniszterelnök, aki szerint a pedagógusokat és a diákokat meg kell védeni azoktól akik elvadultak.

Bősz Anett úgy reagált, a meg nem hallgatásból eredő problémák okozzák az integrációs nehézséget. Arról is beszélt, hogy az autista gyerekek szülei aggódnak, az ő gyerekeik ellen is fellépnek majd az iskolaőrök. Viszonválaszában Orbán Viktor úgy fogalmazott, a felzárkózáshoz először tanulni kell, aztán dolgozni. Így van esélye arra a gyerekeknek, hogy jobb életük legyen a szüleikénél. A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy egy szülő fizikailag fenyegesse az iskolában a tanárt. – A tanulás és a munka is a rendezettségnél és a fegyelemnél kezdődik – mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (első sor, j-b) a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslat végszavazása után az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. június 16-án