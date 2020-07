Orbán Viktor: Magyarország biztonságos, de lesznek újra korlátozások – HALLGASSA MEG!

A behurcolás elleni védekezés a legfontosabb – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.

„Még nem tudjuk milyen korlátozásokra kell számítani” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

„Mindenki előtt ismert, egy csatát megnyertünk.”

A fertőzés első nagy hullámát letörtük, most már a gazdasági következmények enyhítésével, munkahelyek teremtésével foglalkozunk,

és készülünk arra, hogy mi lesz, mert vakcina nincs, és ha nincs vakcina, akkor nem tudjuk megölni, eltenni láb alól az ellenséget, amit mos egy vírust testesít meg. Tehát együtt kell vele élnünk – írja a miniszterelnöki interjú alapján a Magyar Nemzet.

„A számok szomorúak, Egyesült Királyság 242 ezer, Spanyolország 73 ezer, Franciaország 61 ezer, Hollandia 44 ezer, Belgium 35 ezer, Belgium akkora ország, mint mi. Magyarország kevesebb, mint 800. Eddig ez jól néz ki. A fertőzöttek száma azonban Horvátországban hamar, két hét alatt felszaladt tízszeresére, Szerbiában négyszeresére. Sőt, még Szlovéniában is, akik a legsikeresebben védekeztek, szintén növekedő félben van a veszély, amit most behurcolásnak hívnak. Magyarország rendben van, de miután, ami Európában történik, az ránk is hatással van, mert jönnek külföldiek, és mi is, különösen nyáron jövünk-megyünk, behurcoljuk ide a vírust” – magyarázta a kormányfő.

„Azt látom, hogy minden újabb fertőzés esetén az operatív törzs vizsgálatai szerint mindig megtalálható valamilyen külföldről származó elem, mozzanat. A behurcolás ellen kell védekeznünk.”

Az operatív törzs az ma délig kapott határidőt arra, hogy letegyen egy javaslatot az asztalra, amely a behurcolás elleni védekezést tartalmazza.

„Nézzük, mit csinálnak a szomszédok, különösen Ausztria, ahol kombinált csomagot állítottak össze, amiben karantén, mintavétel, határellenőrzés együttesen szerepel.”

„Legyen az a jelszó, hogy több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz” – mondta.

Egyfajta rabszolgaságot ismer a magyar

„Az uniónak mindig 7 évre készül pénzügyi terve, nevezzük költségvetésnek, most azonban a járvány miatt térdre esett, vagy szeptemberre térdre eshet jó néhány, nálunk egyébként gazdagabbnak gondolt, nálunk gazdagabb, de pénzügyileg sérülékenyebb ország. A portugálok miniszterelnöke jövő hét elején érkezik, nézem a spanyol számokat, eladósodás száz százalék fölött, a franciák sem néznek ki valami acélosan, tehát itt sürgős és gyors pénzügyi segítségre van szükség, ezért a költségvetés mellé odatesz az Európai Unió a tervek szerint egy magyar elme számára felfoghatatlan méretű, nagyságú pénzügyi, gazdasági újraindítást szolgáló csomagot. 750 milliárd euróról beszélünk” – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: rengeteg pénzt kell most betenni a gazdaságba a növekedés újraindítása érdekében. Azonban ez a pénz nincs. Ezért úgy döntöttek a nagyok, beszéljünk egyenesen, hogy hitelt vegyünk fel, mert a pénzpiacon van hitel, a tulajdonosaink oda is adják, ha fizetünk nekik kamatot, mert ők azt szeretik ha felvesszük ezt a nagyösszegű hitelt, akkor utána osszuk szét egymás között, mondja az unió, a gazdaságaink újraindítása érdekében.

Magyarország sosem volt rabszolgatartó ország, meg azt se szerettük, ha mi leszünk rabszolgák. Ez nagy különbség a nyugat-európai országok és mi közöttünk. De egyfajta rabszolgaságot ismer a magyar, összeköti a hitellel, és van az a kifejezés, hogy adósrabszolga, ami azt jelenti életed végig adós leszel – magyarázta a miniszterelnök.

26 országgal kerülnénk szemben, ha megvétóznánk a hitelfelvételt. Ezt csak a legvégső esetben szabad megtenni – húzta alá a kormányfő, hozzátéve: fontos, hogy ne korlátozzuk egymást abban, hogy melyik tagállam hogyan használja fel a pénzt.

Legyen a pénzelosztás igazságos, rugalmas, és ne keverjük bele a politikát

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a baloldal mindig pénzügyi szankciókkal fenyeget, ha valaki nem ért egyet velük valamilyen kérdésben. „Szokássá vált az európai világban, hogy megtámadják azt, aki nem migrációpárti, aki védi családot, aki a nemzetét szereti, aki a keresztény tanítást próbálja beépíteni a politikájába. Nagyon jellemző a nagyszájú balliberális hőbörgés, ez azonban zsákutca” – jegyezte meg.

Szerintem foglalkozzunk a gazdaság újraindításával

„Örömmel állok rendelkezésre” – mondta a miniszterelnök arra a felvetésre, hogy Angela Merkel kész vele is vitázni a jogállamiságról.

Ha a német jogállamiságot a magyarral összemérem, lehet hogy mi kerülnénk ki győztesen

– mondta a miniszterelnök, aki szerint nálunk Németországgal ellentétben elképzelhetetlen,hogy az alkotmánybíróság tagjai párttagok legyenek. „Ha jogállamiságról beszélünk, beszéljünk komolyan” – fogalmazott Orbán Viktor, és emlékeztetett: a holland miniszterelnök elismerte, rendszerszintű rasszizmus van náluk a rendőrségnél. Szerintem foglalkozzunk a gazdaság újraindításával, hiszen most bajban van Európa – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki szerint elhúzódó viták lesznek, ha most a jogállamiságot hozzák elő. Semmiképpen ne kapcsoljuk össze ezeket a vitákat a gazdasági kérdésekkel – mondta Orbán Viktor. A franciák elnöke egy éve azt mondta őszinte vitát kell indítani Európa jövőjéről, mert Európában mi tagadás vannak bajok – emlékeztetett a miniszterelnök, aki szerint ideológiai bla-bla nélkül kell beszélni a problémákról. 30 éve az európaiak a világgazdaság teljesítményének 25%-át adták, ma ez 15%. „A védelmi kiadásaink két százalék alá estek, nem tudunk gondoskodni a biztonságunkról, és közben migrációs válságot élünk át” – sorolta a bajokat a miniszterelnök, aki szerint az unió válságkezelési képessége lecsökkent.

Az állam minden eszközt bevetett a munkahelyek megvédéséhez

Orbán Viktor a foglalkoztatottsági mutatók kapcsán úgy fogalmazott: áttörés tapasztalható ezen a területen. „A vírus előtt 4,5 millió ember dolgozott, ami fantasztikus teljesítmény, hiszen tíz éve még csak 3,6 millióan dolgoztak. A vírus azonban elkezdte ezt leépíteni, a mélyponton 4 millió 370 ezer ember dolgozott, vagyis 130 ezer ember elvesztette az állását a koronavírus-járvány idején. Azonban a múlt héten megfordult az arány, elkezdett nőni a munkából élő emberek száma” – ismertette a kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy több mint egymillió ember munkahelyét mentették meg a kormányzati beavatkozásokkal, 70-80 ezer munkahelyet teremtettek, 90 ezren pedig közmunkából élnek.

Az állam minden eszközt bevetett, ami ahhoz kell, hogy a munkahelyeket megvédjük.

„Jó időben avatkoztunk be, az eredmények már látszanak, magához tér a gazdaság, ismét lesz mindenkinek munkája” – fogalmazott.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a gazdasági válságoknak van egy gyors és egy késleltetett hatása is, utóbbi pedig csak 5-6 hónap múlva fog jelentkezni. „Már most dolgozunk azon, hogy felkészüljünk arra, ami majd januárban várható. A kormány ezért nyáron is ülésezni fog” – hangsúlyozta, megjegyezve: a tapasztalatokból sokat tudnak meríteni a sikeres válságkezeléshez, mert csupa olyan ember van a kormányban, aki látott már korábban ilyen válsághelyzetet.

Ilyenkor semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak

Az enyhe ítéletet annak a bizonyítéka, hogy sem az ügyészség, sem a bíróság nem áll a kormány befolyása alatt, mert, ha ott állna, ötször ekkora ítélet született volna

– mondta Kaleta Gábor pedofilbotránya kapcsán a miniszterelnök.

Orbán Viktor kijelentette, 5 gyerekes édesapaként, ha ilyen esetről hall, a saját gyerekeire gondol. „Én még emlékszem arra, mit mondtak a szüleim, mit csinálnának, ha valaki a gyerekeihez nyúlna” – fogalmazott. Ilyenkor semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak – mondta a miniszterelnök, és hozzátette: nem akar beletörődni az ítéletbe, nem szeretné, hogy az ország úgy érezze, a kormány egy ilyen erkölcsileg kényszerítő helyzetben nem cselekszik. „Használni fogjuk a jogalkotás eszközeit, meg fogjuk hozni azokat a törvényeket, amelyek szükségesek a gyermekvédelem területén. Ősszel ez lesz a törvényalkotás egyik legfontosabb része” – mondta Orbán Viktor, aki szerint nem szabad ebben a kérdésben kompromisszumot kötni.

