Orbán Viktor: a Soros-birodalmat ki kell szorítani Magyarországról

A következő évek fontos feladatának nevezte a „Soros-féle birodalom” Magyarországról kiszorítását Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Komárom-Esztergom megyei Kisbéren a Híd Televíziónak adott nyilatkozatában.

A parlamenti választás tétjéről a kormányfő azt mondta: a kérdés az, hogy nemzeti kormány lesz-e vagy pedig Soros György jelöltjei fognak kormányt alakítani.

Magyarország egy értékes ország – folytatta Orbán Viktor -, „másoknak is fáj rá a foguk”, különösen most, hogy az ország egy átmenő útvonala volt a délről érkező migránsáradatnak, de „Magyarország a kerítésével megvédte saját magát, és megakasztotta a migrációs hullámot”.

Szerinte vannak olyan, elsősorban „Soros György birodalmához” tartozó szervezetek, amelyek ma azon dolgoznak, hogy lebontsák a határkerítést, Magyarországból pedig bevándorlóországot csináljanak.

„Ha bevándorlóország leszünk, akkor nem Magyarország lesz az első, hanem majd a migránsok meg a bevándorlók meg Soros György tervei” – fogalmazott.

Azonban „mi azt szeretnénk, ha továbbra is azok lennének többségben Magyarországon, akiknek Magyarország az első” – jelentette ki, majd hozzátette: ehhez nemzeti kormányra van szükség.

A miniszterelnök jelezte, bízik abban, hogy a falusiak és a kisvárosokban élők is átlátják ennek az ügynek a fontosságát. A kisebb magyar települések is rendkívül fontosak ugyanis a jövő szempontjából – hangoztatta Orbán Viktor. Szerinte az április 8-i választási döntés minden egyes település saját sorsa szempontjából is fontos, a magyar falvaknak és kisvárosoknak van jövőjük, ezeket a helyeket fejleszteni, erősíteni és biztatni kell.

Úgy összegzett: a választás igazi tétje, hogy a forrásokat a falvakra, a kisvárosokra fordítják-e vagy pedig bevándorlóországot építenek.

Orbán Viktor elmondta: szerdán a választási kampány, a „tavaszi hadjárat” keretében látogatott a Kisbért is magában foglaló választókerületbe, ahol a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, Czunyiné Bertalan Judit mellett kampányolt. Kisbér mellett járt Bokodon, Dadon, Császáron és bakonyi településeken.

Kisbérről szólva megjegyezte: megállapodott Sinkovicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármesterrel arról, hogy a város régi történelmi magja ismét egységes és szép legyen.