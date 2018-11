Óriási fejlődésen megy át az Országos Mentőszolgálat

A mentőknél már minden digitálisan működik, valamint elkezdték használni a mesterséges intelligenciát, hogy még gyorsabban segíteni tudjanak a bajbajutottakon. A fejlesztésekről dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója beszélt.

Csató Gábor az Origónak adott interjúban elmondta: novemberre újakra cserélték az intelligens fedélzeti terminálokat, vagyis a tableteket. „Ezek egy abszolút digitális koncepció részei, amiben nemcsak a betegadatokat rögzítjük digitálisan, hanem egyfajta felhasználói élményt is adunk a dolgozóknak. Eddig papírokon zajlott a vezetők és beosztottak közötti hivatalos kommunikáció a rendszerünkön belül, ezt a tavalyi évtől digitális szolgálati lapok váltották fel” – mondta a hírportálnak a főigazgató, majd hozzátette, hogy

a betegadat-rögzítés és azok elemzései most már abszolút digitálisan működnek, ott is elhagyhatták a papíralapú dokumentációt.

A tavalyi évben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát is, hogy újra tudják tervezni a kapacitás elosztását.

„Gyakorlatilag a meglévő adatainkat egy sokkal részletesebb elemzés alá veszi a mesterséges intelligencia, ahol megnézi az adott közlekedési, időjárási körülményeket, olyan változókat is, amiket nyilván egy Excel-táblázat nem tud figyelembe venni. Ezekből megjósolja azt, hogy az elmúlt éveket elemezve milyen valószínűséggel következnek be az adott útszakaszokon, adott városokban balesetek. Ehhez tudjuk mi a mentési kapacitásunkat fejleszteni vagy éppen átszervezni” – mondta a főigazgató, aki szerint így jobban tudnak előre tervezni, és gyorsabban a helyszínre érhet a segítség.

A jövőre vonatkozóan kifejtette: tervezik még, hogy a mentőautókban applikációk is működjenek, amik a járműre vonatkozó aktuális információk mellett a betegellátás adatait, többek között a beteg vérnyomását és pulzusát is rögzítenék.

„Tervezünk még például okos oxigénpalackokkal is, amik az oxigén fogyását jeleznék, ez összekapcsolva a logisztikai rendszerünkkel láthatóvá tenné, hogy hol kell éppen palackot cserélni”

– teszi hozzá az OMSZ főigazgatója, aki szerint ezek a fejlesztések a jövő év elejére megvalósulhatnak.

Az Országos Mentőszolgálat nagy hangsúlyt fektet az internetes kommunikációra, rengeteg embert elérnek a közösségi oldalakon.

„A digitalizációhoz kapcsolódik az is, hogy a kommunikációnkat egy másik digitális platformra helyeztük át, ennek központi elemeként online közösségimédia-kommunikációt építettünk fel. Az elmúlt időszakban egy rangos közösségimédia-díjat is kaptunk azért, mert az egészségügyben egyedülálló módon tudunk digitálisan kommunikálni” – mondta.

dr. Csató Gábor szerint már az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben drónok juttatják el a defibrillátort a bajbajutottakhoz.

„Nagy előrelépés a közösségi életmentő applikáció, a SzívCity, ami azt jelenti, hogy egy közterületi rosszulléthez elsősegélynyújtókat tudunk küldeni, olyan laikusokat, akik üzenetet kapnak a telefonjukra, és azonnal indulnak segíteni. Itt jött az az ötlet, hogy erre a helyszínre egy félautomata defibrillátort szállító drónt is küldjünk.

Tarlós István főpolgármester úr rendkívül nyitott volt rá, hogy a kezdeményezés Budapesten induljon. A technológia rendelkezésre áll, nagyjából 10 kilométer a hatótávolsága ezeknek a drónoknak, és egy nemzetközi statisztika szerint,

ha a riasztást követőn 30 másodpercen belül elindul a drón, 3 percen belül már ott lehet a helyszínen.

Jelenleg a szabályozási környezetet kell megteremteni, például a légtér használatra vonatkozóan. Az utcán található Citylight plakátokba is tervezünk beépíteni defibrillátorokat, melyeket szükség esetén bárki kivehet onnan, miközben a hirdetőtábla digitális kijelzőjén megjelennének az újraélesztés lépései, amivel akár egy hozzá nem értő is el tudja kezdeni a mentést” – foglalta össze Csató Gábor.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

