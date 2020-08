Az oroszok már gyártják a vakcinát

Moszkva már több mint egymilliárd adag oltóanyagra kapott megrendelést.

Már hozzá is láttak Oroszországban az új típusú koronavírus okozta Covid–19 betegség elleni oltóanyag gyártásához – írta szombaton az orosz RT hírportál az egészségügyi minisztérium közleményére hivatkozva.

A világ első – orosz – műholdja, a Szputnyik–1 után a Szputnyik V nevet viselő oltóanyag bejegyzését a hét elején jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hazáját a vakcinaverseny győztesévé kiáltva ki – írja a Magyar Nemzet.

Jakab Ferenc virológus, a magyar Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott,

a vakcinafejlesztési verseny olyan, mint az űrkutatás: mindenki elsőként szeretne a Holdra jutni.

Noha az orosz oltóanyag nem esett át a tömeges tesztelés fázisán, ettől még működhet – tette hozzá.

A nemzetközi tudós közösség kétkedéssel fogadta Moszkva bejelentését, számos nyugati kutató érvelése szerint legalábbis megkérdőjelezhető a vakcina megbízhatósága, az ugyanis eddig nem jutott el a klinikai vizsgálatok harmadik, tömeges tesztelést előíró fázisáig.

Az orosz egészségügyi tárca szerint a Covid–19-cel szembeni immunitás az oltást követően akár két évig is fennmaradhat, forgalomba a készítmény 2021. január 1-jétől kerül. Valentyina Koszenko, a Roszdravnadzor, az állami egészségügyi felügyelet igazgatója korábban mindenkit igyekezett megnyugtatni: a készítménnyel több száz önkéntest oltottak be, és semmilyen káros hatást nem tapasztaltak. Alekszandr Gincburg, az oltóanyagot kifejlesztő kutatóintézet vezetője az Interfax hírügynökségnek ugyanakkor azt mondta: súlyos krónikus betegségtől és allergiáktól szenvedőknek nem javasolt a vakcina.

Az RT azt írja, az orosz vakcina két összetevőből áll, amelyeket egy három hetes intervallumban kell beinjektálni annak érdekében, hogy a szervezetben előidézze a koronavírus ellen védő megfelelő immunválaszt. Az oltóanyag egyébként egy adenovírus-DNS-en alapuló vektorvakcina, amelybe beépítették a ­­­SARS-CoV–2­ koronavírus egyik génjét.

Az első megrendelések már be is futottak Oroszországhoz: Moszkva állítása szerint a vakcina bejelentését követően húsz, elsősorban latin-amerikai, közel-keleti és távol-keleti nemzet már több mint egymilliárd adag oltóanyagra adta le a rendelését.