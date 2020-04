Ötven matróz lett koronavírusos egy francia repülőgép-anyahajón

A legénység ötven tagjának bizonyult pozitívnak a koronavírus-tesztje a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozón – közölte pénteken a francia védelmi minisztérium. Közülük három matrózt evakuáltak megelőzési céllal.

A közlemény szerint 66 matrózt teszteltek, és a szűrés a legénység 50 tagjánál mutatta ki a vírus jelenlétét. Egyikük állapota sem súlyos.

A három evakuált matrózt a dél-franciaországi Toulon katonai kórházába vitték, hogy ne terheljék túl a hajón szolgálatot teljesítő katonaorvosi egységet, A teljes legénység számára kötelezővé tették az egészségügyi maszk viselését.

A tárca már szerdán jelezte, hogy a tervezettnél előbb hazatér Franciaországba a hadihajó az Atlanti-óceánról, miután a fedélzetén mintegy negyven tengerész a fertőzés enyhébb tüneteit mutatja. A legénység megerősített orvosi megfigyelés alá került, a tüneteket mutató matrózokat elkülönítették, senkinek az állapota nem adott okot aggodalomra. A matrózok tesztelésére orvoscsoport érkezett a fedélzetre, hogy elkülönítsen minden fertőzöttet, és megállítsa a járvány terjedését a hajón.

A hadsereg egészségügyi szolgálata egyelőre nem tudta megmondani, hogyan fertőződhetett meg a legénység. A hajó legutóbb március 15-én a nyugat-franciaországi Brest kikötőjében vetett horgonyt, és azóta nem fogadott látogatót a fedélzetén.

A Charles De Gaulle január 21-én hajózott ki, és jelenleg Portugália magasságában van. A hadihajó már eleve hazafelé tartott egy misszióról, de az utat lerövidítik és felgyorsítják. Várhatóan a jövő héten köt ki dél-franciaországi Toulonban, ahova eredetileg április 23-án kellett volna visszatérnie.

A Charles De Gaulle hadihajón az 1760 tagú legénységben (nők és férfiak) mintegy húsz orvos is szolgálatot teljesít, és egy 12 ágyas, lélegeztetőgépekkel is ellátott kórházi terem is található a fedélzeten, valamint egy száz ember elkülönítésére alkalmas karanténhelyiség is.

A Charle De Gaulle a második hadihajó, amelyen megjelent a Covid-19 fertőzés, a múlt héten a Theodore Roosevelt amerikai repülőgéphordozón tört ki koronavírus-járvány.