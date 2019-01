Páncéltörő rakétával támadta volna meg a Fehér Házat

A férfit azután tartóztatták le, hogy átvette a neki beszerzett fegyvereket és robbanóanyagokat a bizalmába férkőzött FBI-ügynököktől.

Az Egyesült Államokban letartóztattak szerdán egy Georgia állambeli férfit, akit azzal vádolnak, hogy páncéltörő rakétával meg akarta támadni a washingtoni Fehér Házat – közölte az ügyészség.

A 21 éves férfit, Hasher Jallal Tahebet tetten érték: az őrizetbe vétel azután történt, hogy átvette a neki beszerzett fegyvereket és robbanóanyagokat a bizalmába férkőzött FBI-ügynököktől.

Georgia állam bűnüldöző szervei márciusban léptek kapcsolatba a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI), miután tudomásukra jutott, hogy Taheb radikalizálódott, megváltoztatta a nevét, és külföldre akar utazni – derül ki a bíróságnak továbbított FBI-iratokból.

A férfi tavaly októberben el is árulta a bizalmába férkőzött FBI-ügynököknek, hogy az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet ellenőrzése alatt lévő területre akar utazni. Mivel azonban nem volt útlevele, nem utazhatott külföldre, így kitalálta azt, hogy megtámadja a Fehér Házat és a New York-i Szabadság-szobrot. A férfi többször találkozott titkos ügynökökkel, rávette őket a terv végrehajtására, sokat kommunikált velük kódolt üzenő applikációkon keresztül. Egy ilyen találkozó alkalmával Taheb azt tanácsolta az egyik titkos ügynöknek, hogy amennyiben más országba utazik, akkor csupán „egy lesz a sok közül”, de ha az Egyesült Államokban marad, akkor nagyobb károkat okozhat. Azt magyarázta, hogy a dzsihád (iszlám szent háború) kötelesség, és ő minél nagyobb kárt akar okozni, mártír akar lenni. Megmutatta az FBI-ügynöknek a Fehér Ház nyugati szárnyának a tervrajzát és a támadás részletes tervét, illetve arra kérte, hogy szerezzenek be neki a támadáshoz szükséges fegyvereket és robbanóanyagot. Páncéltörő rakétával akarta „kinyitni” a Fehér Ház ajtaját, és minél nagyobb veszteségeket akart okozni a rendőrségnek és az elnöki hivatalt védő őröknek.

A férfit a fegyverek és a robbanóanyag átadása után tartóztatták le szerdán egy bufordi parkolóházban.