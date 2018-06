Pelenkázókkal szereltek fel férfi illemhelyeket a fővárosban

Apák napja alkalmából babapelenkázó asztalokkal bővítették egyes budapesti nyilvános illemhelyek férfi oldalát - tájékoztatott a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. pénteken.

Mint írták: a női oldalon a legtöbb helyen ez már alapfelszerelésnek számít, és most öt nyilvános illemhelyen a férfi részlegre is babapelenkázókat szereltek fel. Olyan helyeken történt ez meg, ahol egyrészt volt elegendő hely, másrészt nagy a látogatottság. Ezeken belül is elsősorban a legforgalmasabb családi szabadidős programok helyszíneire fókuszált a cég.

Így a jövőben a Margitszigeten két helyen, a Városligetben a Széchenyi fürdőnél, valamint két tömegközlekedési csomópontnál, a Batthyány téren és a Városkapunál vehetik igénybe az édesapák ezt a szolgáltatást – fejtették ki.