Pintér Sándor: több európai ország követi a V4-ek politikáját

A V4-ek utat nyitottak Európában, ma már több ország követi azt a politikát, amit úttörőként alakított ki a visegrádi csoport – mondta Pintér Sándor belügyminiszter a visegrádi országok (V4) és Ausztria belügyminiszteri találkozóján kedden a Várkert Bazárban.

A tárcavezető a tárgyalást követő sajtótájékoztatón kiemelte: a visegrádi országok között minden területen összhang van, ezért volt sikeres a magyar elnökség az elmúlt egy évben.

Kifejtette:

jelentős eredményeket értek el Magyarország határainak megvédésében, továbbá segítséget nyújtottak más országoknak, és most lehetőség nyílik arra, hogy Albániának és Bosznia-Hercegovinának is támogatást nyújtsanak. Fontos feladat az együttműködés az embercsempészet felszámolásában is