Rákóczi-díjjal tüntette ki Szijjártó Pétert a Kárpátaljai Magyar Főiskola (videó)

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a beregszászi intézmény tanévnyitóján elmondott ünnepi beszédében köszönte meg az elismerést.

Az ukrán kollégája, Dmitro Kuleba meghívására egynapos látogatásra Kárpátaljára érkezett Szijjártó Péter szerda délután ellátogatott a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ünnepélyes tanévnyitójára is a helyi református templomba.

Az eseményen a magyar minisztert a kárpátaljai magyar közösségért tett munkájának elismeréséül a főiskola legmagasabb kitüntetésével, a Rákóczi-díjjal tüntették ki.

A miniszter ünnepi köszöntőbeszédében kijelentette: a kárpátaljai magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány feltétlen támogatására, mert egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni.

Szijjártó beszédében hangsúlyozta, hogy mára a magyarok „motorjává” váltak annak a Kárpát-medencei, közép-európai összefogásnak, amely az elkövetkező időszakban az európai fejlődés forrása lesz.

Rámutatott arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult a magyar-szlovák és a magyar-szerb viszony.

„Ezekre a pozitív folyamatokra lehet alapozni a Kárpát-medence, Közép-Európa jövőjét, amelynek során utak, vasutak épülnek, határátkelőhelyek nyílnak, energiaösszeköttetések és gazdaságfejlesztési programok születnek. Ez az a jövő, amelyben mindenki megtalálja a maga hasznát, amely során nem feszíti szét kapcsolatainkat a nemzeti hovatartozásunk” – fogalmazott. Hangsúlyozta:

arra van szükség, hogy a szomszédos országok a náluk élő magyar kisebbségre ne konfliktusforrásként, hanem erőforrásként, a két ország közötti kapocsként tekintsenek.

„Ebben a sikeres Kárpát-medencei jövőben ott szerepel Ukrajnai is, ezért próbálunk lépésről lépésre mindent megtenni annak érdekében, hogy a magyar-ukrán kapcsolatokat minden tekintetben jó irányba tereljük” – emelte ki, hozzáfűzve, hogy Ukrajna minden nehéz pillanatban eddig is számíthatott Magyarország támogatására, és most, a koronavírus-járvány közepette is.

A II. Rákóczi Ferenc főiskolát a kárpátaljai magyarság megmaradása egyik legfontosabb bástyájának nevezte, kiemelve, hogy az intézményből kerülnek ki azok a fiatalok, akik majd a jövő nemzedékét tanítják, vezetik.

Biztosított ezért afelől, hogy a magyar kormány a jövőben is minden kívánt, szükséges eszközzel támogatni fogja a főiskola működését.