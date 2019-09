Robbantással fenyegetőzött egy volt katona Kijev egyik hídján

Egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett szerda kora este a kijevi Metro-hídon, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a hidat, de a rendőrök két óra elteltével őrizetbe vették. Arszen Avakov ukrán belügyminiszter megerősítette, hogy senki sem sérült meg.

Beszámolók szerint a férfi váratlanul megállt személygékocsijával a hídon, kiszállt az autóból, majd fenyegetőzni kezdett, hogy felrobbantja a hidat, s a nála lévő fegyverrel több lövést is leadott. A rendfenntartók minden részlege kivonult, köztük a Kord különleges egység és páncélozott járművek is. A hidat mindkét irányból lezárták, és a rajta haladó metróvonalon is leállították a forgalmat, ami komoly fennakadást okozott az esti csúcsidőben az ukrán fővárosban.

A sajtóhírekből közben kiderült, hogy a fenyegetőző egy bizonyos Olekszij Belko krími származású 42 éves férfi, aki nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként. Júniusban hét nap fogdára ítélték, mert engedély nélkül elhagyta állomáshelyét, utána elbocsátották a fegyveres erőktől.

Andrij Kriscsenko kijevi rendőrfőnök elmondta, hogy

három hónappal ezelőtt már koboztak el tőle robbanóanyagot és lőszereket, ezért komolyan vették a fenyegetését, de ezúttal az őrizetbe vételekor nem találtak nála robbanószerkezetet.

Kriscsenko szavai szerint az elkövető a barátnőjével akart beszélni, de nem tudta pontosan megfogalmazni, hogy mit akar.

Őrizetbe vételekor a férfi nem tanúsított ellenállást, és fegyverét is, amivel előtte lövöldözött, addigra eldobta. – jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az érintett metróvonalon az incidens után este kilenc óra körül állt helyre közlekedés.