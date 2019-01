Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger búcsúztatta Andy Vajnát

Andy Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk – mondta a Miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter a temetésen.

A Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában eltemették Andy Vajnát, a világhírű magyar filmproducert, filmügyi kormánybiztost. A temetésen ott volt Orbán Viktor miniszterelnök, aki Arnold Schwarzeneggerrel érkezett.

Ahogy cikkében az origo.hu írja, a temetésen rengeteg művész, sztár és politikus volt ott, többek között Szabó István Oscar-díjas filmrendező, Leslie Mandoki világhírű zenész Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Németh Szilárd, Schmidt Mária, Hiller István, Fodor Gábor, Herendi Gábor filmrendező, Dobó Kata, aki A miniszter félrelép című Andy Vajna-filmmel lett sztár és Kern András színész, a film egyik rendezője is. Megérkezett Dirk Gerkens, a TV2 vezérigazgatója is, valamint Shell Judit és Fenyő Iván színészek is. Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye egy elsötétített üvegű, fekete Mercedesben érkezett a temetőbe.

A temetés nem volt nyilvános, a család kérésére. A szervezők kérése az volt, hogy a szertartáson részt vevők egy szál fehér virággal, vagy szivarral vegyenek búcsút Andy Vajnától.

Rogán Antal a temetésen arról beszélt, hogy senki nem értette, honnan van annyi energiája Andy Vajnának, aki fáradhatatlan volt.

Andy Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk – mondta a miniszter beszédében.

A haza szeretete az ő szótárában azt jelentette, hogy megmutassa az egész világnak ezt a magányos, sokszor meg nem értett, nyelvébe és történelmébe zárkózott népet. És ami még ennél is fontosabb: felkeltse a büszkeséget a magyar fiatalokban a saját hazájuk iránt,

emelte ki Rogán Antal. A búcsúztatáson arról is beszélt, Andy Vajnától távol állt a hazafias pátosz és hivalkodás, a nemzeti búskomorság.

Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba, és ez a szerelem egész életében arra ösztönözte, hogy megmaradjon magyarnak Hollywoodban is, és kivárja azt a pillanatot, amikor visszaadhat valamit abból, amit Magyarországtól kapott.

Egy percig sem volt kérdéses számára, hogy azt a tudást, befolyást és kapcsolatrendszert, amelyet egy egész élet munkájával gyűjtött össze, egyszer Magyarország szolgálatába állítsa.

Rogán Antal szerint bár Andy Vajna sohasem kérkedett vele, az első pillanattól látszott rajta, hogy a magyar filmipar megújítását egész pályafutása egyik legfontosabb produceri munkájaként éli meg.

És ezt az ügyet is sikerre vitte. Amit ígért, teljesítette. Amit vállalt, megvalósította. Neki köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk

– fogalmazott gyászbeszédében Rogán Antal.

Kitért arra is: Andy Vajna 1956-ban, tizenkét éves korában hagyta el Magyarországot, egy nehéz sorsú magyar családból indulva hódította meg világot, lett szívós munkája révén világhírű egy olyan a pályán, az amerikai film világában, amelyről mindenki azt gondolja, hogy oda születni kell.

A szertartáson beszédet mondott Arnold Schwarzenegger is, aki elsőként megköszönte a felkérést Orbán Viktornak, a barátoknak és hozzátartozóknak.

Szerettem, és nagyra becsültem Andyt

– mondta a világsztár, aki érdekes történeteket is mesélt közös munkáikról.

A semmiből jött és a semmivel kezdett hozzá, a filmiparban akart elhelyezkedni, tanulta is a szakmát, de sok pénz kellett hozzá, ezért először parókakészítésbe fogott, sikeres lett.

Arnold Schwarzenegger azt is bevallotta, hogy utálta a Rambót azért, mert nem ő volt a főszereplője. Erre mondta Andy, hogy akkor csinálok neked egy filmet – vallotta be Schwarzenegger.

Azt követően a hollywoodi filmsztár a Vörös zsaru forgatásáról beszélt, majd a magyar filmipart dicsérte.

Megosztotta azt is, hogy legutóbbi magyarországi forgatása alatt Andy Vajna minden héten főzött neki valamit.

Schwarzenegger beszéde után Andy Vajna földi maradványait katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra, Vajna Tímea után Orbán Viktor és Schwarzenegger is a sírhoz járult.

Andy Vajna január 20-án 74 éves korában budapesti otthonában halt meg.