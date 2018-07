Salvini ismét nemet mondott

Az olasz parti őrség és pénzügyőrség hajója vette fedélzetre azt a mintegy 450 migránst, aki egy halászhajóval Líbiából Szicíliába tartott. Matteo Salvini olasz belügyminiszter ismét nemet mondott a hajó kikötésére.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A csoportot szállító halászhajót az olasz Linosa szigeténél közelítették meg az olasz hatóságok hajói.

Nyolc személyt, köztük egy várandós nőt és gyerekeket Lampedusára szállítottak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A többiek egy részét, 266 embert az olasz parti őrség Monte Sperone nevű hajója vette fedélzetére, több mint 170 migránst pedig a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség földközi-tengeri műveletében szolgáló Protector olasz hadihajó.

A mintegy 450 migráns egy kétszintes, húsz méter hosszú, öreg halászhajóval kelt útra a líbiai Zuarából, a hajón valószínűleg kormányos is van, aki egyenesen az olaszországi partokra akarta vinni a migránsokat. A hajó pénteken lépett az Olaszországhoz tartozó, úgynevezett SAR zónába, vagyis keresési és segítségnyújtási tengeri térségbe. Áthaladt Málta vizein is, de a máltai hatóságok nem léptek kapcsolatba vele. Az olasz külügyminisztérium hivatalos úton is figyelmeztette a máltai kormányt, hogy legközelebbi kikötőhelyként a hajónak Máltán kell megállnia.

Egyelőre nem tudni, mi lesz a migránsokkal. Matteo Salvini ismételten megtagadta, hogy olaszországi kikötőbe érkezzenek meg.

Korábban a belügyminiszter közösségi oldalán azt írta, „Máltának, az embercsempészeknek, az Olaszországban és a világban jóakaratot hirdetőknek tudniuk kell, hogy ez a hajó egyetlenegy olasz kikötőbe sem érkezhet meg. Olaszország már teljesített, megértettétek?”

Az új olasz kormányban a Salvini vezette Liga párt szigorú migrációs politikát követ, azt hangoztatva, hogy egyetlen illegális migránsnak sem szabad Olaszországba érkeznie. A másik kormánypártban, az Öt Csillag Mozgalomban (M5S) megoszlanak a vélemények: a párt baloldali szárnyát vezető Roberto Fico, a képviselőház elnöke szolidaritást szorgalmaz, Danilo Toninelli, a kikötők felett rendelkező infrastrukturális miniszter szigorúságot hirdet, Elisabetta Trenta védelmi miniszter Róma nemzetközi elkötelezettségét hangsúlyozza a földközi-tengeri műveletekben, Luigi di Maio M5S-elnök kompromisszumot keres a belügyminiszterrel, jól tudva, hogy Salvini migrációs politikája megkétszerezte a Liga támogatottságát.

Elemzők kiemelték, hogy miután az új olasz kormány nem engedélyezi a migránsokat mentő hajók kikötését, az embercsempészek ismét taktikát váltottak. Eddig gumicsónakban tették tengerre a migránsokat, azt várva, hogy más hajók nyújtsanak segítséget, és az olaszországi partokra szállítsák őket. Most viszont az évekkel ezelőtti módszerhez tértek vissza, vagyis gumicsónak helyett ismét halászhajókat tömnek meg emberekkel, és egyenesen az olasz partokra igyekeznek őket eljuttatni.

A legközelebbi olaszországi part Lampedusa szigete, ahol az utóbbi két napban már 56-an értek partot, közöttük líbiai és szíriai családok. Az új olasz kormány június elején tiltotta be a nem kormányzati szervezetek (NGO) mentőhajóinak kikötését, ezt követően a belügyminiszter nem engedélyezte a kikötést a Sophia európai katonai művelet egyik hadihajójának sem, és megtagadta ezt az olasz parti őrség migránsokat szállító hajójától is. Utóbbi kettő végül is napokig tartó várakozás után kiköthetett Olaszországban, az egyik kikötését az olasz államfő engedélyezte, kiváltva ezzel a belügyminiszter tiltakozását.

Borítókép: Matteo Salvini, olasz belügyminiszter 2018. július 5-én

AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO