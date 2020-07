Seattle-i rendőrfőnök: támogatom a békés demonstrációkat, de ez már több a soknál

Elrendelte a közelmúlt tüntetései alatt „elfoglalt” seattle-i terület felszámolását a város polgármestere, Jenny Durkan szerdán.

A demokrata párti politikus rendeletet adott ki és „törvénytelen gyülekezésnek” nevezte az övezetet. Carmen Best rendőrfőnök közleményben jelentette be, hogy a rendőrség meg is kezdte a fegyveres tüntetők által mintegy két héttel ezelőtt létrehozott övezet felszámolását.

Carmen Best leszögezte:

„mindig azt mondtam és most is azt mondom, támogatom a békés demonstrációkat. De ez már több a soknál”.

A fegyveresek által körülkerített és lezárt részen az elmúlt napokban elharapódzott az erőszak: több lövöldözés volt, két afroamerikai tinédzsert agyonlőttek, többeket kórházban ápolnak.

A rendőrség a Twitteren közölte:

„a rendőrségnek dokumentált információi vannak rablásokról, támadásokról és más erőszakos bűncselekményekről”.

A rendőrség hangsúlyozta azt is, hogy a lövöldözések elkövetői még az elkerített övezetben vannak, és rajtuk kívül is még sokaknál van lőfegyver.

A helyi KUOW rádióadó szerint helyi idő szerint szerda délig már legalább tíz embert letartóztattak.

Donald Trump amerikai elnök már korábban kérte a város polgármesterétől, hogy lépjen fel az erőszakos tüntetőkkel szemben, akiket „belföldi terroristáknak” nevezett. Jenny Durkan korábban „utcai mulatságnak” és „a demokrácia kiteljesedésének” minősítette a minneapolisi afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatti halála után kirobbant tüntetéseket és a fegyveresek által elkerített zóna létrehozását is.