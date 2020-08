Soros alapítványoknak nyert pénzt Pikó

Óvodafejlesztésnek álcázzák a Soros György által támogatott alapítványoknak szerzett forrásokat Józsefvárosban. Erőss Gábor párbeszédes alpolgármester közösségi oldalán jelentette be: uniós pályázatot nyertek az óvodák fejlesztésére. A hirdetményből kiderül, nem az önkormányzat által fenntartott óvodák javára érkezik a forrás, hanem a magyar származású pénzember által támogatott két alapítványhoz.

Pikó András józsefvárosi polgármester és alpolgármestere megválasztása után négy hónappal nekikezdett azon uniós források megszerzésének, amelyek Soros-szervezetek pénzügyi stabilitását kívánják biztosítani – számol be a Magyar Nemzet.

A portál azt írja, a Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvány a józsefvárosi önkormányzat segítségével közel kilencvenmilliós forint uniós támogatáshoz jutott – mindezt óvodafejlesztés köntösébe bújtatva.

„Uniós pályázatot nyertünk az óvodák fejlesztésére, deszegregációra! Ezért alpolgármesterként ezzel kezdtem, bevezettük az óvodai bérpótlékot és pályáztunk uniós forrásra is. S lássatok csodát: sikerült! Nagyszerű partnereinkkel közösen” – jelentette be Erőss Gábor, Józsefváros alpolgármestere.

A városvezető emlékeztetett: márciusban döntött úgy a Józsefvárosi Önkormányzat, hogy a Láthatatlan Tanoda – Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújt be az Európai Bizottság kiírására, amelynek témája „a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetése.”

„Nemrég kaptuk meg az értesítést arról, hogy pályázatunkat 267 000 euróval támogatja a Bizottság. Pályázatunk céljai között szerepel a sokféleség kezelésének előmozdítása az óvodákban, az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelem, a fejlesztőpedagógiai munka támogatása” – számolt be Józsefváros alpolgármestere.

A „józsefvárosi óvodák fejlesztése” csupán abban merül ki, hogy az önkormányzat átrajzolja a körzethatárokat a következő beiratkozás idejére. A Népszavának adott interjúból kiderül: a körzethatárokon úgy módosítanak, hogy a kerület „Rózsadombjának” számító Palotanegyedbe is járjon több roma gyerek. Erőss Gábor közösségi oldalán tett bejelentéséből az is kiolvasható, hogy a forrást nyert Soros-alapítványok továbbképzéseket tartanak majd az óvónőknek, akik többek között konfliktuskezelési technikákat tanulhatnak meg a Pikóék által előidézett új körülmények kezelésére – írja a Magyar Nemzet.

A Partners Hungary Alapítvány támogatói között nyilvánosan megtalálható Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány. Honlapjukon egyértelműen feltüntetik a pénzembert támogatóik között, sőt a legutóbbi amerikai elnökválasztás előtt maga az üzletember tette elérhetővé az általa támogatott szervezetek listáját, s a Partners Hungary Alapítvány azon is szerepelt.

Az Origo egy januári cikkében rámutatott: személyi összefonódás is van a Rosa Parks Alapítvány és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (Chance For Children Foundation – CFCF) között. Utóbbi elméletileg hátrányos helyzetű, főként roma származású gyerekek segítését tűzte ki célul. 2004-ben jött létre és 2016-ban meg is szűnt – bár inkább csak átalakult. A két szervezet között Kegye Adél a kapocs, aki 2018 óta elnöke a Rosa Parks Alapítványnak, amely közhasznúsági jelentése alapján Sorostól kapja a muníciót. A CFCF pedig indulásakor, a legelső miskolci szegregációs per után kapott pénzt a Nyílt Társadalom Intézettől (Open Society Institute – OSI). A gyöngyöspatai szegregációs kártérítési perben a Soros-hálózat szerepét a Tűzfalcsoport tárta fel – emlékeztet a lap.

Néhány hónappal ezelőtt közös sajtótájékoztatót tartottak baloldali polgármesterek arról, hogy közvetlenül – vagyis a kormány megkerülésével – kívánnak uniós forrásokhoz jutni. Karácsony Gergely főpolgármester is többször hangoztatta, hogy Budapest forráshiányát az uniós pályázatokból kívánja pótolni. Úgy tűnik, a gépezet beindult. Nem mellékesen: a korábban kormányzati úton városfejlesztési forrásokra elnyert támogatás – mint a csepeli gerincút közel egymilliárd forintos támogatású második üteme – lehívását elmulasztotta a főváros – összegzi a Magyar Nemzet.