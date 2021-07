Szélsőséges szíriai fegyveres csoportokat támogatott Mark Rutte kormánya

Dzsihadistákat és az alapvető emberi jogokat megsértő csoportokat is támogatott a Mark Rutte vezette holland kormány 2015 és 2018 között. A miniszterelnök mikor fény derült a finanszírozás problémákra, személyesen kezdte el akadályozni a nyomozást, ami így 2018 helyett csak 2021 februárjában indulhatott el.

Mark Rutte holland miniszterelnök személyesen próbálta megakadályozni a szíriai lázadók holland támogatásával kapcsolatos vizsgálatokat – írja a V4NA hírügynökség. Nyomást gyakorolt a kormánytisztviselőkre, hogy azok akadályozzák meg az indítvány elfogadását a parlamentben. A “segélyprogram” alapos vizsgálata a kormány álláspontja szerint feszültséget kelthet a szövetségesek között.

A Nieuwsuurhoz jutott információk alapján pedig Mark Rutte a miniszterek tanácsa előtt is felszólalt a tényfeltáró vizsgálat megakadályozása érdekében.

Az NLA-program keretében Rutte és kormánya 2015 és 2018 között három éven keresztül ellenőrizhetetlenül szíriai radikális militarista csoportokat támogatott a holland adófizetők pénzéből.

A Neiwsuur és a Trouw már 2018-ban cikkezett arról, hogy

a 22 támogatott szíriai fegyveres csoport egy része megsértette az emberi jogokat és aktívan együttműködtek a terroristákkal. Mindeközben Hollandiától 25 millió euró értékben kaptak, összesen 313 darab autót, ételt, gyógyszereket, kommunikáció eszközöket, sátrakat, egyenruhákat és egyéb támogatásokat.

A probléma feltárása után majdnem három évvel, a képviselőház elfogadta az NLA programmal kapcsolatos indítványt, ami szerint független tényfeltárókkal kell kivizsgálni a program körül felmerült kérdéseket, és a támogatások jogszerűségét. A Niewsuur forrásai szerint azonban Rutte több minisztert is győzködött arról, hogy nem akar ilyen tényfeltáró vizsgálatot.

Er is ruzie over een onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen. ‘Premier Mark Rutte verdraait een paar zaken’, zegt zijn coalitiepartner CDA. Zal het onderzoek er wel of niet komen? #Nieuwsuur pic.twitter.com/Nr2kV5Q0wW — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 1, 2020



Korábban Stef Blok külügyminiszter azt mondta, hogy a kutakodás komoly gondokat okozhat, mert “az információk nagy része titkos és bizalmas, emellett feszültséget okozhat a vizsgálat a támogatási programban résztvevő szövetségesek között”.

Az NLA program eredeti célja az volt, hogy nem közvetlen katonai támogatást nyújtson a lázadó és mérsékelt szíriai harci csoportoknak, logisztikai felszerelésekkel, élelmiszerekkel, és gyógyszerekkel lássák el őket. De a program hitelét vesztette, miután kiderült, hogy nem is olyan könnyű meghatározni, hogy melyik hadviselő fél számít mérsékeltnek. Ennek köszönhetően támogatáshoz jutottak olyan csoportok is, amelyek nemcsak támogatták a szélsőségeseket, de ők maguk is dzsihadisták voltak. Ennek hatására pedig 2018 márciusában megszüntették az NLA programot.

Ezek után pedig Mark Rutte és kormánya három évig tudta késleltetni a vizsgálóbizottság felállítását az esettel kapcsolatban, végül azonban a CDA képviselőjének Martijn van Helvertnek az indítványát nagy többséggel fogadta el a képviselőház, ezzel pedig külső vizsgálatot indítottak az ügyben.