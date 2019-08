Személyi változásokat hajtottak végre a börtönben, ahol Jeffrey Epstein meghalt

Személyi változásokat hajtottak végre annak a manhattani börtönnek az irányításában, ahol az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt milliárdos, Jeffrey Epstein meghalt – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium azután, hogy az előző napon felmerült: a börtönben komoly szabálytalanságok történtek.

A tárca közleménye szerint a börtön igazgatóját áthelyezték, míg a börtön két másik tisztségviselőjét a vizsgálatok lezárultáig szabadságra küldték.

Kerri Kupec, az igazságügyi minisztérium szóvivője bejelentette azt is, hogy a manhattani börtönnek új ügyvezető igazgatója lesz James Petrucci személyében.

A döntést azt követően hozták nyilvánosságra, hogy Donald Trump elnök teljes körű vizsgálatot követelt Epstein halála körülményeinek feltárására.

Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt milliárdos Jeffrey Epsteint szombatra virradóra találták eszméletlenül a cellájában, azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A rendőrség és a börtön hivatalos közleménye szerint öngyilkosságot követett el.

Az igazságügyi orvosszakértő azonban a boncolás után – vasárnap este – azt közölte, hogy további információkra van szüksége a halál okának megállapításához.

William Barr igazságügyi miniszter már szombaton vizsgálatot ígért, és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) meg is kezdte a nyomozást, a szövetségi nyomozók a hét végén az amerikai Virgin-szigetekhez tartozó Kis St. James-szigeten – Epstein magánszigetén – voltak, ahol átkutatták a milliárdos „szextanyaként” emlegetett birtokát.

William Barr hétfőn New Orleansban azt is bejelentette, hogy a börtönben „komoly szabálytalanságok” történtek, és egyben felelősségre vonásokat helyezett kilátásba. Barr azt is közölte, hogy Epstein bűncselekményeivel kapcsolatos eljárások folytatódnak, és a többi felelős sem menekülhet majd az igazságszolgáltatás elől. „A nyomozás folytatódik mindenki ellen, aki Epstein cinkostársa volt. A vele együttműködők egyike sem nyugodhat” – fogalmazott.

Miközben Epstein halálának körülményeit illetően különböző elméletek kaptak lábra, a CBS televízió kedden arról közölt riportot, hogy szombatra virradóra kiabálást és sikoltozó hangokat lehetett hallani Epstein cellája felől.

Az is kiderült, hogy két börtönőr próbálta újraéleszteni őt, miközben az ismételgették: „lélegezz, Epstein, lélegezz!”.