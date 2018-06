Szili Katalin: szövetséget kell kötnünk magunkkal és a szomszédos országokkal

Szövetséget kell kötni magunkkal és szövetséget kell kötni a szomszédos országokkal is azért, hogy minden magyar és magyar közösség szabadon élhesse meg identitását, bárhol éljen is Európában - mondta Szili Katalin a nemzeti összetartozás napja alkalmából megtartott beszédében a felvidéki Kisgéresen (Maly Hores) vasárnap.

A határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott hozzátette: a magyar kormány komoly törekvéseket tett annak érdekében, hogy ismét „életet leheljen” a trianoni békediktátum során „amputált” nemzettestekbe. Vagyis a „lelki vérkeringés” beindításán túl gazdaságilag is támogatja a külhoni magyarságot azért, hogy jól érezzék magukat szülőföldjükön – mondta.

Kiemelte: ennek hátterében az a felelősségtudat áll, amelynek segítségével továbbadhatjuk a következő generációknak őseink kultúráját, a magyar identitást. Példaként említette: évek óta zajlik az a program, amely segítségével a fiatalok megismerhetik a Kárpát-medence történelmi emlékhelyeit.

Szili Katalin szólt arról is, hogy azoknak az országoknak a többsége, ahol magyarok élnek, ma európai uniós ország. „Azt gondoljuk, hogy a XXI. században ennek megfelelően tudjuk megélni kultúránkat, az anyanyelvi oktatás lehetőségét, az identitás megőrzését, vagyis mindazt, ami mindig is a sajátunk volt” – hangsúlyozta. Mint kiemelte: ennek érdekében szövetséget kell kötni magunkkal és szomszédainkkal is. Ehhez azonban kell egy nyitott Európa is, amelynek fontosak a kontinens 60 milliósra tehető őshonos kisebbségei. Ám ehelyett Brüsszelben szívesebben foglalkoznak azokkal, akik illegálisan érkeznek az unió területére – mondta. A miniszterelnöki megbízott végül megköszönte a megjelenteknek, hogy őrzik a magyar nyelvet, kultúrát és identitást, amely véleménye szerint reményt ad arra, hogy 100 év múlva is lesz magyar szó a vidéken.

Furik Csaba, Kisgéres polgármestere (MKP) úgy fogalmazott: Magyarország külhoni magyarokat érintő politikája az utóbbi években nagyságrendeket lépett előre. Megemlítette, hogy a szlovákiai Bodrogköz 25 óvodájából 15 két ütemben magyar támogatásból újul meg, a kisgéresi beruházás már be is fejeződött. Beszélt arról is, hogy a Magyarország által biztosított 5,4 milliárd forintos keretösszegből 1521 gazdasági fejlesztés valósulhat meg a Felvidéken. „Most érezzük, hogy itthon végre otthon vagyunk, és nem vagyunk egyedül” – jelentette ki a polgármester.