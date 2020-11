Támadói cipőit kellett csókolnia és azt mondania magáról, hogy kutya

A haját tépték és cipőik megcsókolására kényszerítették a lányt támadói. A sokkoló esetről videó készült, amelyen az egyik támadó Allahra esküszik, a másik pedig azt akarja a lánytól, hogy kutyának nevezze magát.

Egyre durvább támadásokról szóló felvételek jelennek meg az interneten Svédországban. Az áldozatok és az elkövetők is a legtöbb esetben fiatalok, a támadóktól pedig többször lehet hallani arabnak hangzó mondatokat – írja a V4NA.

Ez történt egy most megjelent felvételen is. Az áldozat egy lány volt, akit durván megszégyenített az őt körülvevő banda. A lányt a cipőjük megcsókolására kényszerítették, és arra, hogy azt mondja magáról, hogy ő egy büszke kutya. Közben többször is kinevették, fejbe rúgták, a haját tépték és leköpték. A Samhällsnytt nevű svéd portál leirata szerint a videón az is elhangzik az egyik támadótól, hogy Allahra esküszik.

VIDEO: Flicka sparkas i huvudet och tvingas kyssa gängets skor – ”Säg jag är stolt hund” https://t.co/px3YrV43p7 #svpol — Samnytt (@samhallsnytt) November 14, 2020

Az eset nem egyedi Svédországban. Az áldozatokat szinte minden esetben megszégyenítik, illetve brutálisan meg is verik, mindezt pedig videóra veszik a támadók. Tavasszal például két olyan eset is volt, ahol a banda meztelenre vetkőztetett fiúkat, akiket aztán megvertek és meg is loptak.

Szintén lány esett áldozatul egy téli esetnél is a Samhällsnytt szerint. Akkor egy Hussein nevű felhasználó töltötte fel az internetre a videót a bántalmazásról. Ezen az látszik, ahogyan a földön fekvő áldozatot brutálisan ütik és rúgják.