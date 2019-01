Tavasszal Csíksomlyóra érkezhet Ferenc pápa

Helyi lapértesülések szerint idén Romániába, azon belül a magyar zarándokhelyre is ellátogat a katolikus egyházfő.

A Q Magazine csütörtökön azt írta, hogy Csíksomlyót is felkeresi idei romániai látogatásán Ferenc pápa. A lap információira hivatkozva a Maszol hírül adja, hogy a katolikus egyházfő május 31-én érkezik meg a román fővárosba, és három napot tölt az országban. Ez idő alatt Iaşi-ba (Jászvásár) is ellátogat, illetve Balázsfalvát és Csíksomlyót is felkeresi – szóltak az első sajtóhírek. A Q Magazine értesülése szerint a pápa látogatásának hivatalos programját pénteken ismerteti a Vatikán.

A hír ugyanakkor még nem nyert megerősítést: Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója a Maszolnak azt nyilatkozta, hogy csak akkor derül majd ki, hogy a pápa valóban felkeresi-e Csíksomlyót, amikor hivatalosan közlik az egyházfő romániai látogatásának programját.

„Amíg nincs hivatalos program, addig mi sem tudunk semmi.

Addig minden ezzel kapcsolatos információ álhírnek számít” – jelentette ki.

Romániában utoljára húsz éve járt katolikus egyházfő; Szent II. János Pál pápa 1999. május 7–9. között látogatott el Bukarestbe.

