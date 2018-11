Trump meglepte a finneket, akik vették a lapot

Donald Trump a finn elnökkel kapcsolatos találkozását idézte fel, és hosszasan dicsérte az északi országot annak gondos erdőgazdálkozásáért: mint mondta, a beszélgetésből számára kiderült, hogy a finnek sok időt fordítanak erdeik gereblyézésére és takarítására – számol be róla a BBC. Az amerikai elnök mindezt a borzalmas károkat okozó, emberéleteket is követelő kaliforniai tűzvész kapcsán mondta: szerinte ugyanis a kaliforniai erdészetnek nagy felelőssége van a tűzvész pusztításában.

Bár Sauli Niinisto elnök egy finn napilapnak nyilatkozva elmondta, nem emlékszik arra, hogy a találkozón gereblyézésről is szó esett volna, és a finn állampolgárok szerint sem bevett gyakorlat náluk az erdők gereblyézése, a derűsebb kedvűek frappánsan reagáltak Donald Trump mondataira: nagyszerű posztokkal árasztották el a közösségi médiát. A képeken az látható, milyen lelkesen végzik az erdők „takarítását”.

