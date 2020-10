Tudott munkatársa kokainozásáról a kispesti szoci polgármester

Tovább dübörög a baloldali kábítószer botrány.

A 888 birtokába került egy felvétel, amelyen maga a kokainbotrányban érintett Lackner Csaba, korábban MSZP-s, most független XIX. kerületi képviselő állítja a kerületi vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. Sőt: a beszélgetésből az derül ki, hogy erről a kerület baloldali polgármestere, Gajda Péter is tudott.

Bár a baloldali média igyekszik agyonhallgatni a kispesti kokainbotrány újabb fejleményeit, ismét csontvázak hullanak a szekrényből.

Nemrégiben a Hír TV Informátor című műsora szólaltatta meg a „baloldal sofőrjét”, aki azt állította, hogy kispesti szocialista politikusokat szállítgatott kokainos, kurvázós bulikra, most pedig

A 888.hu birtokába került egy 2019 júniusában készült (éjszakai) videófelvétel, amelyen információink szerint maga a kokainos botrányba keveredett exszocialista önkormányzati képviselő állítja, hogy a korrupciós vádak miatt vizsgált Kránitz Krisztián, a kerület volt szocialista képviselője, ma a vagyonkezelő igazgatója kokaint szívott egy baráti rendezvényen, egy vendéglátóhely mosdójában.

A 2019. június 8-án este készült felvételen Lackner arról beszél:

Bementek a vécére, és ott szívtak.

Ki, a Krinyóék?!

Igen.

És hogy senkinek ne legyenek kétségei, hogy mit is szívtak, pár perccel később Lackner konkrétan is megnevezi a kábítószert, amikor beszélgetőpartnere Kránitzról faggatja:

Ti dolgotok, csak mondom, ezt a Kránitz-műsorodat nem tudom, és főleg ezt így nem tudom földolgozni…

Melyiket? Ezt a kólás dolgot?

Milyen kólás dolgot?”

Hát kokainról beszéltünk most, nem?!

Mint ismeretes, egy Lackner Csabának látszó, fehér poros zacskót lóbáló férfiról készült videófelvételről a kispesti baloldal vezetői sokáig nem akartak tudomást venni, aztán előbb Burány Sándor, a kerület MSZP-s (a Párbeszéd-frakcióban helyet foglaló) országgyűlési képviselője, majd

nagy nehezen Gajda Péter szocialista polgármester is elismerte, hogy a fehér port szárítgató, majd abból takaros csíkokat kihúzó ismeretlen nagyon hasonlít Lackner Csabára.

Sőt: a 888.hu birtokába került hangfelvétel arról tanúskodik, hogy Gajda Péter polgármestert Kránitz esetében sem lepheti meg a kokainhasználatról szóló hír, Lackner ugyanis arról beszélt, hogy a polgármestert értesítették „Krinyó” drogozásáról.

Mert a Gajda nagyon nagy játékos volt. Gajda nem mondta el neki, hogy tudja. Hallod?! Képzeld el, hogy nem mondta el! És a Kránitz nem tudja, hogy a Gajda tudja. És – hallod – ez ilyen szempontból nekem szimpi. Mert lehet, hogy ő az elmúlt időszakban, baszd meg, több pénzt rakott zsebre, de ezek szerint nem mellette van.

Az sajnálatos módon a beszélgetés szövegkörnyezetéből nem derül ki, hogy a két érintett személy,

Gajda Péter polgármester, illetve a kispesti vagyonkezelőt vezető Kránitz Krisztián közül ki az, aki „több pénzt rakott zsebre”,

de a jelek szerint Lackner (akinek korrupciós érintettségét a helyi momentumos Paróczai Anikó vezette vizsgálóbizottság nem tudta bizonyítani) mégiscsak pontos információkkal rendelkezik arról, hogy ki mennyi pénzt „rakott zsebre.

Ugyanakkor a beszélgetés egy másik szakaszában Lackner elismeri, hogy ő is „keresett eleget”.

Úgyhogy lehet, hogy ezért nem fogok, újra… újra indulni. Aha, lehet, hogy ezért fognak kipöckölni. De, figyelj, engem nem érdekel. Kerestem eleget.

A 888.hu nemrégiben megírta, hogy Lackner magánvádas büntetőeljárást kezdeményezett Dódity Gabriella fideszes képviselőnő ellen, aki egy Facebook-posztjában „fehér poros orrokat” emlegetett vele kapcsolatban.

A most előkerült beszélgetés során Lackner azt állítja, hogy Gajda Péter megpróbálta őt erről az eljárásról lebeszélni, éppen azért, mert információi voltak róla, hogy Kránitz kokainozott.

„– A fehér poros orr meg egyebek, ugye?!

– És ott mi lett? Beperelted végül?

– Bepereltem. De múlt hét csütörtökön képviselő-testületi ülés volt, és behívott a Péter magához.

– És?

– És azt kérte tőlem – ezt most nagyon rossz helyre, amit mondok… –, hogy, aszongya, vonjam vissza. Mondom, Péter, miért vonjam vissza?! Mert – azt mondja – van nekik valamijük. Valakiről. Mondom: kiről?!

– Van egy tippem.

– Igen, és róla… És róla… És így megmondta nekem a Péter, hogy róla.”

És hogy itt se legyen kérdéses, vajon kiről beszélnek, Lackner elmondja, hogy egyeztetett a rendőrségi eljárás ügyében Kránitzcal.

”Írtam a Kránitznak egy üzenetet, hogy »szeretnék veled beszélni. Jó, gyere be az irodába! Odamentem, leültem, kérdezi, hogy miről van szó. Hát, mondom, te mit tudsz az én feljelentésemről?! Semmit, semmit. Hát akkor annyit kell tudni, hogy ez és ez… hogy is hívják… valaki ezt állította… meg… ennyi. Hát, mondom, én bepereltem. Bepereltem az embert. És neki ehhez mi köze? Hát, mondom, Krisztián, azt szeretném megtudni, hogy neked tiszta-e a lelkiismereted?! Mert én ezt a peres eljárást végig akarom csinálni. Ugye, a Gajda mondta, hogy ne csináljam… Azt mondja a Krisztián: »Csináljad! Csináld végig!”

Ezt a témát egy másik beszélgetésrészben is érinti Lackner, ahol azt is elismétli, hogy Gajdának voltak információi Kránitz esetleges drogügyéről.

„Tegnapelőtt fölhívtam, hogy bemegyek hozzád a Vamüszbe (a XIX. kerületi önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete, amelynek vezetője mindmáig Kránitz Krisztián… – a szerk.) beszélni. És elmondtam neki, hogy miről van szó, és hogy neki tiszta-e a lelkiismerete. És tudod, mit mondott? Hogy neki tiszta. Mondom, csináljam végig az egész ügyet? Á, neki tiszta… A Pétert fölhívtam, hogy azt mondta a kolléga, hogy neki tiszta a lelkiismerete. Azt mondja: neki ne legyen tiszta!”

Emlékezetes: a Lackner Csabára hasonlító személyről készült, az önkormányzati választások előtt nyilvánosságra került videó után a hatóságok semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a kerületi képviselő drogozott volna, egyetlen következménnyel kellett szembesülnie: kihajították az MSZP-ből.

Ugyanakkor a 2019. júniusi beszélgetés tanúsága szerint ez annyira nem viselhette meg, még akkor sem, ha a választások előtt Lackner még figyelembe vette pártja érdekeit, ezért tarthatott attól, hogy a „fehér poros orrok” ügyében indított eljárás esetleg visszaüthet.

”– De az a baj, hogy ha végigcsinálom, akkor a párt fogja megszívni a levét.

– Te ettől a párttól akarsz még valamit?

– Nem, nem.

– Mert nekem azt mondtad, hogy egyéniben gondolkozol.

– Nem. Meg én tudod, mit akarok ettől a párttól?! Hogy most még egyéniben lejussak. Figyelj! Ma tudod, kinek írtam alá? A Momentumnak aláírtam. A polgár… vagy a főpolgármester-jelöltjét. Aláírtam. Igen, aláírtam. Meg a DK-nak is aláírtam. Mind a kettőnek.”

Az ebből a beszélgetésből is kiderül, hogy Lackner vélhetően nem az elvek embere, amire ráerősít az is, ahogy a politika természetéről és Karácsony Gergelyről, pártja akkori főpolgármester-jelöltjéről beszél. (Helyenként nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel megtűzdelve.)

De, figyelj, ez politika. Ez a szitu, ez a Karácsony Gergely-es. Politika. Ki az, aki ezen mérgelődik? Ezen ne mérgelődjenek! A politika olyan, mint a víz a kövek között. Ahogy megy a víz, a víz arra megy, amerre lehetőséget talál. Vágod? Sanyinak kell ezt magyaráznom ma? Összevesztünk. Ez nem így működik. Volt egy európai uniós választás, ahol a DK jobb volt. Mi a lényeg? Hogy az ellenzék leváltsa Tarlóst. Kivel lehet leváltani a Tarlóst?! A legjobb ellenzéki jelölttel. Akkor what the fuck?! Tehát mi a fasztól fél Karácsony Gergő?! Én tudom jól. Neki fel kellett adni Zuglót emiatt. Ő feladta Zuglót emiatt. Ezt én tudom. De, baszd meg, ez az élet. Ez egy ilyen meló. Miért morogsz, baszd meg, ha seggbe basznak?! Nem szabad morogni, baszd meg, érte, hogy seggbe basznak. Én mondtam bárhol is, bármikor is, hogy morgok, baszd meg, hogy seggbe basznak?! Meg kell tudni mindenkinek, baszd meg, hogy mit miért! Nem? Mit miért… engem is most lehet, hogy kipöckölnek. Nem fogok indulni, lehet, többet. Szarom le.”

Aztán most mégis az derült ki, hogy a kipattant botrány ellenére is úgy kapaszkodik – immáron – független székébe, mint hajótörött a tengeren úszó roncsdarabba.

A beszélgetést tartalmazó videó nem éppen ideális körülmények között, éjjel, vízparton készült, így valójában azt nem látni, hogy maga Lackner Csaba vagy – Gajda szavaival élve – egy Lackner Csabára nagyon hasonlító személy beszél a felvételen, ugyanakkor

V. Ákos, az Informátornak is nyilatkozó baloldali sofőr megerősítette, hogy a felvételen az akkor még MSZP-s, mostanra független önkormányzati képviselő beszél.

