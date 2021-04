Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar tömeglélegeztető fejlesztése

A tömeg-lélegeztetés az egyéni lélegeztetés hagyományos módját egészíti ki új funkciókkal.

A MassVentil Projekt keretében elkészült a magyar fejlesztésű tömeg-lélegeztetőrendszer prototípusa, amely által kezdetét veheti a kritikus állapotú légzési elégtelenséggel küzdő betegek gyógyítása – tájékoztatott közleményében az Óbudai Egyetem. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló fejlesztés kapcsán hangsúlyozták: a tömeg-lélegeztetés az egyéni lélegeztetés hagyományos módját egészíti ki új funkciókkal.

Ennek megfelelően

a berendezés egyszerre 5-10-20 vagy akár még ennél is több ember lélegeztetését képes elvégezni, valamint kórházi környezeten kívül, ad-hoc táborokban és csarnokokban is üzemeltethető, sőt kórházi infrastruktúra hiányában is védi az egészségügyi dolgozókat

Elmondásuk szerint a tömeg-lélegeztetőrendszer hatékonyan használható a járványhelyzetek, a terrortámadások, valamint egyéb katasztrófák esetén is, ráadásul a szakemberek által kialakított berendezés mobilizálható, prototípus változata pedig a konténeres megoldásnak köszönhetően könnyen szállítható. Emellett – fűzték hozzá – a fejlesztés egységesített szoftver megoldásainak eredményeképpen az orvosi szakszemélyzet munkahatékonyságát is növeli:

egyszerre sok páciens kevés orvosi személyzettel történő hatékony monitorozására ad lehetőséget.

Újabb kihívások

A fejlesztők kifejtették: az elmúlt hónapok folyamán a koronavírus-járvány következtében növekvő és szigorodó követelmények újabb feladatokat állítottak a csapat elé, így elhatározták, hogy nemcsak egy, a vészhelyzetben alkalmazható tömeglélegeztető rendszert szeretnének kifejleszteni, hanem a könnyű szállíthatóság és telepíthetőség kívánalmainak is meg akarnak felelni, ezért egy konténerbe beépíthető prototípus kialakításán kezdtek dolgozni, amely szállítható, és akár több hétig vagy hónapig tartó biztonságos lélegeztetésre is alkalmas.

Természetben és anyagilag is segítettek

A szakmai csapat tagjai a kezdeteket felidézve elmondták: a tömeg-lélegeztetőrendszer megvalósításához Kozlovszky Miklós kutató-fejlesztő mérnök vezetésével még 2020 márciusában kezdetek hozzá. Kiemelték, hogy a hónapokig tartó fejlesztési munkálatokhoz – amit a magyar kormány is a kezdetektől fogva támogatott – rengeteg kisebb-nagyobb segítő kéz és elme járult hozzá, a kiemelkedő tudású szakemberektől kezdve a diákokon és a vállalatokon át egészen az elindított szakmai kommunikációs fórumukat követő több mint 1300 emberig. Egyesek természetben, mások anyagilag segítettek.

Az önkéntesek között voltak, akik a konkrét probléma megoldásán dolgoztak: programoztak, szelepet gyártottak, logót vagy találmányismertetőt terveztek, vagy éppen szerszámokat és különböző eszközöket ajánlottak fel.

A csapat egy része a szakmai együtt gondolkodásban vett részt, emellett sokan a projekt kommunikációját és nemzetközi megismertetését, kutatói, üzleti és intézményi kapcsolatok felépítését végezték, pályázatokat írtak, vagy éppen különböző országokban lobbiztak a fejlesztés sikeréért – sorolták.

A projekt tagjai arról is beszámoltak, hogy eleinte saját maguk finanszírozták a költségeket, de a családi kasszák kerete összességében sem volt elegendő egy ilyen volumenű találmány szponzorálásához. Ezért a csapat úgy döntött, hogy közkinccsé teszi a kutatás eredményeit, aminek hatására rengeteg önkéntes szakmai és anyagi felajánlást is kaptak, így sikerült útnak indítani a komolyabb fejlesztési szakaszt is. A projekt eredményességéhez és elismertségéhez továbbá az is hozzájárult – tették hozzá – , hogy a MassVentil-rendszer megnyerte az Európai Bizottság által kiírt EUvsVirus hackathon lélegeztetőgép-kategória első díját is.

Borítókép: A berendezés tárolására és szállítására alkalmas konténer, amely Székesfehérváron készült