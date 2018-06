Ünnepeljük valóban az összetartozást: hívjuk fel egy határon túli barátunkat!

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából hirdetett kampány célja, hogy a történelmi sebek fájdalma helyett a szeretet cselekedeteinek gyógyhatása érvényesüljön.

Trianon a magyarság egyik jelenleg is élő, fájó sebe. Sokan hárítással, haraggal, belenyugvással „kezelik” a kérdést – írja közleményében a Háló Egyesület, mely most újszerű módon, a szeretet és építkezés hangján szeretne szólni, és célja, hogy a most meghirdetett akció országos mozgalommá váljon.

A katolikus szervezet rendhagyó módon arra hív, hogy június 4-én erősítsük egymást személyes kapcsolatokkal, egymás felé fordulással, hogy ez valóban a Nemzeti Összetartozás Napja lehessen.

A kampányt indítók arra buzdítanak mindenkit, hogy ezen a napon hívja fel mindenki legalább egy ismerősét valamelyik határ túloldalán.

Ilyen módon szeretnék élő telefonvonalakkal, azaz odafigyeléssel, megszólítással befonni a Kárpát-medencét.

A módszer egyszerű, aktív cselekedetet igényel, bárki megteheti a modern kor eszközeit használva akár anyagi áldozatot sem igényel. Tegyük meg ezen a napon azt, amit a hétköznapokban ritkán teszünk, azaz csak az összetartozás érzéséért hívjuk fel egymást! – áll a Háló keresztény mozgalom közleményében.

A Háló (Találkozás, Kapcsolat, Közösség) 1989 óta működő keresztény mozgalom, bemutatkozása szerint az egyházon belül él, annak közösségi arcát hordozza. A személyt alapvetően közösségben képzeli el, ezért az arra vágyókat segíti, hogy közösségre leljenek. Alapvető működése a közösségek és emberek közötti kapcsolatépítés, tevékenysége a Kárpát-medencében zajlik.

További részletek elérhetőek a www.halo.hu honlapon.

Borítókép: Zarándokok a csíksomlyói búcsúban 2018. május 19-én.

Forrás: MTI / Mohai Balázs