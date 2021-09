Varga Judit: lehet egyszerre patriótának és európainak lenni

Olyan szakemberekre van szükség, akik az Európai Unió stratégiai érdekeit a magyar nemzeti érdekekkel együtt tudják képviselni – jelentette ki a miniszter.

Ezt ne hagyja ki! Ebben a botrányban komolyan megüthetik a bokájukat Cseh Katalinék

Varga Judit a Nemzetek Európája Karrierprogram nyitóünnepségén azt mondta:

olyan szakemberekre van szükség, akik az Európai Unió stratégiai érdekeit a magyar nemzeti érdekekkel együtt tudják képviselni. „Csak akkor lehet Európa erős, ha a tagállamok erősek”

– hangoztatta, kiemelve: a nemzeti önállóságra, önazonosságra igenis szükség van, az egyedi nemzeti sajátosságot nem szabad „a szőnyeg alá söpörni”.

A miniszter több példát is említett, amelyek magyar javaslatra kerültek be az európai jogalkotásba, s reményét fejezte ki, hogy hasonló eredményt érnek el a bevándorláspolitikában is. Ezzel együtt hangsúlyozta: azt is be kell látni, ha nincs közös európai megoldás, bizonyos területekről vissza kell adni a döntést tagállami hatáskörbe.

Kiemelte: olyan szakemberekre van szükség, akik nemcsak az európai intézmények folyosóin, hanem az uniós szakpolitikák „útvesztőiben sem tévednek el”, s rátermettségükkel megtalálják a legjobb megoldásokat. „Nem egyszerű a magyar diplomata sorsa” – fogalmazott, hozzátéve: ezért az NKE képzése során igyekeznek a hallgatókat olyan gyakorlati és elméleti tudással felvértezni, amelynek révén hosszú távon is komoly sikereket érhetnek el nemcsak saját szakmai karrierjükben, hanem Magyarország szolgálatában is.

„Ha nem vagyunk intellektuálisan felvértezve, nem készülünk fel a nehézségekre, alul fogunk maradni” – szögezte le Varga Judit.

A miniszter örömét fejezte ki, hogy a karrierprogram első évfolyama sikeres évet zárt, s üdvözölte azt a 19 kiválasztott hallgatót, aki most kezdi meg tanulmányait.

Varga Judit – utalva arra, hogy a programra négyszeres volt a túljelentkezés – kijelentette: az, hogy ilyen sokan jelentkeztek, azt jelzi, mennyire elkötelezettek a magyar emberek az európai uniós tagság, s Magyarország uniós politikájának képviselete iránt. Kitért arra is, hogy a mostani hallgatók „kiváltságos időkben” lehetnek a képzés résztvevői, most zajlik ugyanis az Európai Unió, s Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat.

A miniszter külön köszönetét fejezte ki a diplomáciai testület – az évnyitón is megjelent – tagjainak, mert az ő jelenlétük, érdeklődésük is jelzi, milyen aktív a párbeszéd az uniós tagállamok és a magyar kormány között. Megköszönte, hogy kíváncsiak, „mi bújik meg” egy-egy magyar álláspont mögött.

Koltay András, az NKE rektora kijelentette: Európa csak akkor tud politikai, gazdasági szövetségben együtt maradni, ha megvan a közös kultúra, „a közös alap, ami összeköt”. „Mi, magyarok hiszünk a szilárd értékek Európájában” – fogalmazott.

Elmondta, napjainkban az egyetemeknek alapfeladataikon túl „extrákkal” is foglalkozniuk kell, amelyek szabadabb, kötetlenebb formában több gyakorlati szakember meghívását teszik lehetővé. Ezek közül is kiemelkedő a Nemzetek Európája Karrierprogram – jegyezte meg a rektor, aki megköszönte, hogy az NKE-t fenntartó Miniszterelnökségnek, valamint az Igazságügyi Minisztériumnak (IM), hogy az ő intézményüket választották partnernek.

Az egyéves szakmai program célja, hogy felkészítse a hallgatókat az uniós, illetve az európai integráció ügyeivel kapcsolatos munkavégzésre az Európai Unió intézményeiben vagy bárhol máshol

– közölte Koltay András, aki a hallgatókhoz szólva azt mondta: „színesítsék Európát, találják meg a helyüket”, dolgozzanak egyszerre Európáért és Magyarországért!

Prőhle Gergely, a képzés programigazgatója elmondta, hogy a második évfolyamnak már a múlt hétvégén volt egy indító programja Visegrádon; megfogalmaztak egy együttműködési célt kijelölő chartát, s megválasztották az évfolyam névadóját. A program első évfolyama Antall Józsefet választotta – idézte fel, hozzátéve: most, a második évfolyamnak Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök lett a névadója; Mádl Ferenc, aki a 20. század második felének kiválóságai közül „a legtöbbet tette Magyarország európai integrációjáért”.

A rendezvényen kiosztott háttéranyagban azt írták: az NKE és az IM együttműködésében megvalósuló Nemzetek Európája Karrierprogramot azzal a céllal hívták életre 2020-ban, hogy „növelje az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő, Európa és Magyarország ügye iránt egyaránt elkötelezett, idegen nyelveken jól beszélő, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát”.

A Nemzetek Európája Karrierprogram széles körű képzést nyújt, felkészítést ad az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) versenyvizsgájára, továbbá a szaknyelvi tudás fejlesztésével segíti a pályázók nemzetközi elhelyezkedését – írták.