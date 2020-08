Visszavonta a fellebbezést a gyermekpornográfia miatt elítélt Kaleta Gábor

Nem fellebbez az elsőfokú ítélet ellen a gyermekpornográfia miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt volt diplomata, Kaleta Gábor.

„Gyermekpornográfia miatt indult eljárásban a 2020. július 1-jén született döntés elleni fellebbezését a védő visszavonta. A döntés jogerőssé vált, az eljárás másodfokon nem folytatódik” – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden.

Bár a közlemény nem nevesíti az elítélt személyt, a korábbiak alapján nyilvánvaló, hogy Kaleta Gábor volt perui magyar nagykövetről van szó, aki – úgy látszik–, végül mégiscsak belenyugszik a rá kiszabott ítéletbe. Így tehát jogerőssé vált a döntés, amelyben a bíróság Kaletát egy év (két év hat hónapra felfüggesztett) szabadságvesztésre és 540 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére ítélte.

Mint emlékezetes – idézi fel a történteket a 888.hu – a perui követ számítógépén egy nemzetközi pedofilhálózat felderítése közben találtak 19 ezer, fiatalkorúakat sokszor erőszakos cselekmény közben ábrázoló internetes tartalmakat, ezért diplomáciai mentessége felfüggesztését követően kiadatási őrizetbe vették Limában, majd hazaszállítva előzetes letartóztatásban is tartották. Végül július 1-én szabta ki rá a bíróság az elsőfokú ítéletet, amelyet azonban a közvélemény nagyobbik fele meglehetősen enyhének ítélt, ennél jobban már csak az verte ki a biztosítékot, hogy Kaleta még fellebbezett is ellene. Azt nem tudni, hogy jogi vagy valamilyen ködös erkölcsi megfontolás nyomán vonta most vissza a fellebbezést a volt nagykövet védője, de nyilván ez a jelenlegi helyzetben inkább a minimumra törekvés, semmint olyan tett, amely az elítélt mellett szólna – teszi hozzá a portál.