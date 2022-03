Az országosan reprezentatív kutatások 2021 utolsó hat, illetve 2022 első tizenkettő hetében mérték fel azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt, illetve Márki-Zay Péter baloldali jelöltet az aktív szavazók hány százaléka szeretné kormányfői pozícióban látni. A kutatási trendek a vizsgált időszakban végig azt mutatták, hogy a válaszadók abszolút többséget meghaladó arányban Orbán Viktort szeretnék miniszterelnöknek.



A 2010 óta hivatalban lévő kormányfő népszerűsége az ukrán-orosz konfliktus kitörése óta még növekedni is tudott: az őt támogató, aktív szimpatizánsok aránya a háború kitörése utáni két hétben 52-ről 61 százalékra emelkedett, majd az utóbbi két hétben 58 százalékon állt. Mindez azt jelenti, hogy a Magyarországot a háborútól távoltartó, stratégiai nyugalmat és biztonságot hirdető kormányfői hozzáállással a magyarok döntő többsége azonosulni tud.

Forrás: Alapjogokért Központ



A háborús konfliktusba Magyarországot belesodorni képes javaslatokat megfogalmazó Márki-Zay Péter támogatóinak köre nem növekedett. A Gyurcsány Ferenccel összefogott hódmezővásárhelyi polgármestert az aktív szavazók csupán egynegyede támogatta miniszterelnöki ambícióinak megvalósításában a legutolsó adatfelvételkor, de korábban sem tudott 29 százalékos népszerűségi indexnél jobbat elérni. Márki-Zay népszerűtlensége szembeötlő: továbbra sincs olyan társadalmi csoport, ahol meg tudná szorongatni Orbán Viktort. Ezt igazolja, hogy míg Márki-Zay Pétert két héttel ezelőtt a kormánnyal kritikus, önmagukat ellenzékinek mondó válaszadóknak a 71 százaléka szerette volna miniszterelnökként látni, addig a mostani felmérésben már csak 58 százalékuk. Ráadásul a baloldali jelölt a liberálisok által gyakran hivatkozott „fiatalok", a 18-29 évesek körében is komoly lemaradásban van: 53 százalékuk ugyanis nem őt, hanem Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek és csak 22 százalékuk Márki-Zayt.



Sőt, Márki-Zay lemaradása Budapesten is nőtt: a fővárosiak két héttel ezelőtt 45-42, a mostani felmérésben pedig 46-35 százalékos arányban álltak a hivatalban lévő miniszterelnök mellé. Az aktív magyarok 17 százaléka pedig továbbra sem tudja, vagy nem akarja elárulni, hogy kit támogatna a két politikus közül.

Forrás: Alapjogokért Központ



Márki-Zay Péter lemaradása azért lehet még mindig ilyen tetemes, mert a szomszédban zajló háború kirobbanása előtti és azt követő hetekben is hibát hibára halmozott, következetlenül és össze-vissza beszélt, majd utólag nem győzött magyarázkodni. Emlékezetes, hogy korábban tudatlannak nevezte például a vidékieket, gúnyolódott a nyugdíjasokon vagy ostobának titulálta azokat, akik pártolják a gyermekvédelmi törvényt. Mindemellett a korábbiakban kritizálta a rezsicsökkentést, a minimálbért, a 13. havi nyugdíjat vagy az alapvető élelmiszerek és az üzemanyagok hatósági árstopját is. Az utóbbi négy hétben ráadásul több alkalommal is „javaslatot" tett arra, hogy Magyarország küldjön katonákat és fegyvereket a szomszédban zajló háborúba, a kárpátaljai magyarokat pedig oroszbarátsággal vádolta meg, veszélyeztetve ezzel biztonságukat.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) győri választókkal találkozik 2022. március 28-án.