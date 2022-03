A régi Jobbik új palackban címmel jelent meg egy írás a Jewish Voice című amerikai zsidó lap online felületén, amelynek szerzője a Jobbik antiszemitizmusával foglalkozik - írja az Index. A cikket jegyző Kertész Martin azt kifogásolja, hogy az ellenzéki összefogás listájának 10. helyén egy antiszemita nézeteket valló politikus, Z. Kárpát Dániel szerepel.

Állítása alátámasztására a szerző egy olyan videót is beágyazott a cikkbe, amelyen a Jobbik alelnöke jól láthatóan náci karlendítést végez, majd nevetni kezd.

A cikk a Jobbik történetét bemutatva felidézi, hogy a párt egyik első lépése volt miután 2010-ben először bejutottak a parlamentbe, hogy benyújtottak egy törvényjavaslatot, ami tiltotta volna a szexuális „devianciák” népszerűsítését. A szerző emlékeztet rá, hogy a javaslat kimondottan a „homoszexualitás, a nemváltás, a transzneműség, a biszexualitás és a pedofil viselkedést” célozta volna, összemosva a pedofíliát az LMBTQ kisebbséggel.

A Jewish Voice-ban megjelent cikkben az is szerepel, hogy a Jobbiknak neonáci problémája is van. Erre példaként a cigányság ellenében megalapított Magyar Gárdát idézik fel, amelyet a bíróság kellett, hogy betiltson 2009 nyarán.



A cikk kitér rá, hogy az elmúlt választási ciklusokban a Jobbik igyekezett tisztára mosni a róla a választókban kialakult képet. De a Jewish Voice szerzője szerint, amíg az olyan politikusok, mint Z- Kárpát Dániel, aki náci karlendítést végez, és antiszemita megjegyzéseket tesz, a Jobbik tagjai lehetnek, a szélső jobboldali gondolkodás továbbra is jelen lesz a pártban.

Utóbbi utalás feltételezhetően arra az esetre vonatkozott, amikor egy rendezvényen a Jobbik alelnöke arról beszélt, hogy a zsidók felvásárolják Magyarországot. Úgy fogalmazott: Kivel írt alá társulási szerződést Orbán Viktor és csapata kétharmados kormányával? Hát Izraellel kérem szépen. Tehát amikor most már arról beszélünk, hogy felvásárolják Magyarországot, akkor láthatjuk, hogy egy tényszerű, átjátszható rendszer alakult ki, ahol ez valósággá válhat, még azok számára is megérthetően, akik eddig szkeptikusak és ezt összeesküvés-elméletnek tartották.

Borítókép: Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2022. március 10-én.