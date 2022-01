Podmaniczki Attila tapolcai szobafestő tanácsai abban segítenek, miként lehetünk szakszerűek, és hogyan ne menjen a gyorsaság a minőség rovására. Ez az egyik legfontosabb tényező, amire ügyelnünk kell. A legtöbb falfesték esetében az ajánlott festési hőmérséklet 5–30 Celsius-fok. Az ennél magasabb hőfoknál túl gyors a száradás, ami különösen színes festékeknél jól látható összedolgozási hibákat eredményez. Vagyis csak azért, mert tél van, ne fűtsük túl a szobát festéskor.

Az előírtnál alacsonyabb hőmérsékletnél viszont bosszantóan elnyúlik a száradás, és mellette előfordulhat, hogy filmréteg képződhet a festéken, ami a tapadását, dörzs­állóságát, tartósságát csökkenti. Érdemes a hosszú távú időjárás-előrejelzést is figyelni: mikor várható lehűlés vagy enyhülés. A száradás során ellenünk dolgozik a pára, fontos, hogy télen is rendszeresen szellőztessünk, óránként akár 15-20 percet. Ha csapadékos, nedves kint az időjárás, akkor félóránként két perc is elegendő – ugyanis ha ennél tovább tartjuk nyitva a nyílászárókat, a pára nem távozik, hanem inkább betódul a lakásba. A szellőzést és a száradást ventilátorokkal és elektromos páramentesítő készülékkel tudjuk gyorsítani – igény esetén bérelhető is gép a munkálatok idejére. Ezek szinte elengedhetetlenek a téli festésnél! A szakember ugyanakkor óva int a hősugárzók használatától, mert vizet termelnek, és a lecsapódó párával később me­g­gyűlhet a bajunk.

Sokan részesítenék előnyben a különböző festékszórókat, gondolva, hogy fújva a festéket gyorsabban végeznek. Hogy jó döntés-e, azt a rutinunk, a festendő felület nagysága és a választott festék adottsága dönti el. A festékszórók használatával nagy felületeknél jelentős időmegtakarítást érhetünk el, ami télen különösen kapóra jöhet. Szakértőnk javaslata szerint kis felületen nem gazdaságos a festékszóró használata, tehát egy szobát nem éri meg szórni. Ha profi festővel végeztetjük a munkát, neki vélhetőleg lesz festékszórója, viszont ha saját kezűleg festünk, ajánlott bérelni egy professzionális gépet. Nem lenne kifizetődő megvásárolni, hiszen az ára több százezer forint is lehet, a túl alacsony árkategóriájú termékekkel viszont nem biztos, hogy elérjük az áhított végeredményt. Ugyanakkor azzal kalkuláljunk, hogy a festékszóró használatához kell gyakorlat, tudni kell beállítani a gépet, és azt is vegyük figyelembe, hogy nem minden festék szórható. Általában ezt külön piktogram jelzi az egyes festékeken.

A klasszikus hengerlés és ecsetelés mellett szólhat, hogy más felületi struktúrát hoz létre, mint a szórás, és sokak számára ez a tetszetősebb. Előfordulhat, hogy a festékréteg kompaktsága nem egyforma a két technikával, ezért mindenképpen érdemes a gyártó javaslatait követni a felhordásra vonatkozóan.

A minőségi anyagok használatának feltétele télen talán még jobban felértékelődik. A festési idő lerövidítése miatt különösen érdemes jó minőségű, gyorsan száradó festéket választani, például beltéri diszperziós falfestéket. A glett kötési ideje télen és nyáron is ugyanannyi, így arra nem kell extra figyelem, azt viszont tartsuk be, hogy 40-60 perc után, a kötési időt túllépve már ne használjuk a glettet, mert visszaázhat, így nem köt majd megfelelően a felületen.

A munkák végeztével a beltéri diszperziós anyagokat fénytől védett, hűvös helyen tároljuk, öt fok felett, különben tönkremegy a kötőanyag, és a festékünk le fog porladni a felvitel után.

Bármennyire is sietnénk bepakolni a bútorokat a helyükre, ajánlott várni vele. Télen több időt érdemes hagyni, és a mélyebb rétegeket is engedni kiszellőzni, különben könnyen penészfoltokkal találjuk magunkat szembe, és ezt később nehezebb orvosolni. Éppen ezért a szekrényeket, nagyobb bútorokat tavaszig ne toljuk a frissen festett falra, lehetőség szerint a 15-20 cm-es távolságot hagyjuk meg, hogy elkerüljük a gombásodást.

Ha betartjuk a szakértő tanácsát, a hirtelen jött, váratlan vagy sürgős festést sem kell halogatnunk, belevághatunk akár a napokban is.