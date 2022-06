Jellemzően több évtizedre tervezünk, és akár arra is gondolhatunk, hogy jó lenne, ha a választott bútorok még a gyerekeinket, unokáinkat is probléma nélkül kiszolgálnák. Ezért lehet a fenyőbútor a legtöbbünk számára egy ideális választás.

Forrás: Fa-centrum Veszprém Kft.

A tömörfa bútoroknak (tehát a valódi fából készülő bútoroknak) megvan az az előnyük, hogy hosszabb távon sem veszítenek a használati értékükből. Akár azt is mondhatnánk, jó befektetés ilyen bútorokat választani. A lapraszerelt, bútorlapokból készülő bútorokhoz képest valamivel magasabb az áruk is, de cserébe általában tartósabb és stabilabb bútordabarokat kapunk.

A fa egy jól megmunkálható, élettel teli, természetes, ezek miatt kis mértékben változékony alapanyag – elmondható, hogy a fabútorok a megfelelő felületkezelés és megfelelő használati körülmények mellett akár több generációt kiszolgálhatnak.

Közülük is a legkedveltebbek a fenyőbútorok, melyek továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. A fenyőfa egy nagyszerűen megmunkálható és igen csak tartós alapanyag, így készíthető belőle pl. ágy, ruhásszekrény, előszoba szekrény, komód, polcos vagy vitrines szekrény a lakás minden helyiségébe. A gyerekszobákba is sokan választanak praktikus fenyőbútorokat, pl. emeletes ágyakat, vagy galériás ágyakat, mert ezekkel jól kihasználható a tér vertikálisan is.

A veszprémi Fa-Centrum bútoráruházban kapható fenyőbútorok nagy többsége Magyarországon készül, skandináv borovi fenyőből.



Az Etsberger fenyőbútorok jellemzője, hogy a gyártó környezetbarát technológiával készíti ezeket, számtalan választható pácolt és festett színben, magas minőségben. A bútorokhoz szükséges alapanyagot fenntartható erdőgazdálkodásból nyerik.

Felejtsük el, hogy a fenyőbútor csak „fenyő színű” lehet! Sokféle más, festett, pácolt színben rendelhetőek meg a Fa-Centrum lakberendezési áruház fenyőbútorai. Így akár egy modernebb enteriőrben is tervezhetünk a fenyőbútorokkal, hiszen lehetőség van színekre festett fenyőbútorokat megrendelni. A Szilaj fenyőbútor-család pl. jól mutathat egy hagyományos, vagy egy modernebb stílusú enteriőrben is, sötét és elegáns színeivel.

A legtöbben még mindig a természetes, natúr, lakkozott bútorokat választják, de egy új fenyő szekrény, komód vagy íróasztal ma már lehet pl. fehér, szürke, csokibarna, cseresznye, antikolt vagy dió színű is. Sőt, piros, kék, sárga, zöld, rózsaszín bútorokat is választhatunk, ha pl. a gyerekszobát, babaszobát szeretnénk egy kicsit vidám, élénk színekkel feldobni.