A fűnyíró traktor nagy segítésig lehet a kerti munkában

Kerti gép, hagyományos fűnyíró, fűkasza, fűnyíró traktor vásárlásakor mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a gépet majd hol használjuk. Csak olyan helyen vásároljunk, ahol a közelben szükség esetén tudunk valakitől műszaki segítséget kérni, van szakszervize, szakkereskedése az adott típusnak – ajánlja Kolontári Gyula kereskedő.

– Ma már a klasszikus fűnyírók mellett elterjedtek a praktikus szegély- és sövénynyírásra alkalmas damilos gépek, amelyekkel például a szőlő közét kaszálják. Azonban más méretűt kell vásárolni hobbi célra és mást professzio­nális felhasználásra. Akárcsak a többi fűnyíró esetében, el kell dönteni, hogy mennyi pénzt tudunk rá áldozni. Célszerű olyan helyen vásárolni, ahol tanácsot is tudnak adni. Vegyük figyelembe, hogy mekkora a telek, milyen az igényünk. Gyűjtsön a fűnyíró, vagy oldalra dobjon, elektromos vagy benzines legyen. Ne feledjük, hogy egy kereskedő sem tud alkatrészt adni a piacon levő összes géphez. Számít a telek mérete, amikor eldöntjük, hogy mekkora gépet vásárolunk. A hétvégénk ne menjen rá a fűnyírásra. A kétezer négyzetméter fölötti méretű fűfelület esetén ne fűnyírót vásároljon valaki, hanem fűnyíró traktort – ajánlja a kereskedő.

A felülős traktorok 65–140 centi szélességig vágnak. Olyat is lehet kapni, amelyik összegyűjti, és olyat is, amelyik oldalra kidobja a füvet. Valamint mulcs funkció­val ellátott gépek is vannak, azok rögtön felaprítva szórják ki a lekaszált füvet. A kis fűnyírók között szintén vannak már ilyenek. A robotfűnyírót mobiltelefonnal utasíthatjuk munkára. Ha nekimegy egy fának, elfordul, nem tesz kárt a törzsében. Amikor lemerül, feláll a töltőre.

– A gyepápolás kultúrája még nem alakult ki nálunk, de fejlődünk, jó irányba haladunk. Tudnunk kell például, hogy minden gépnek van karbantartási igénye, oda kell figyelni, hogy húszóránként olajat kell cserélni, figyelni kell a levegőszűrőt is. A használat során pedig arra, hogy a talaj viszonylag egyenes, sík legyen, ne legyenek benne kivágott fák tuskói, a pocoktúrást ne a fűnyíróval egyengessük el – tanácsolja Kolontári Gyula.