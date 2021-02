A loft stílus egyre népszerűbb a lakberendezés terén

A diadalútjára több mint száz éve induló és leginkább tőlünk nyugatra hódító loft stílusra jellemző a nagy belmagasság és alapterület, a tágas terek és indusztriális részletek sora. Azonban ha közelebbről megvizsgáljuk, ennél sokkal izgalmasabb a téma.

Könnyen színessé és egyedivé tehető a nagyrészt hatalmas helyiségekkel bíró loftlakás, de aki a galéria alatti bekuckózás híve, az ne ebben gondolkodjon. Ugyan a belső kétszintes elrendezés könnyen megvalósítható és rengeteg fantáziát hordoz magában, a loftlakásban mégsem találunk kis hálókat, főzőkonyhákat.

Az öt méternél is nagyobb belmagasságú helyiségek nagy részét egybenyitják, legfeljebb a mosdót vagy csak annak is egy részét falazzák el. Jól mutat ugyanis itt a térbe állított, akár három oldalról is körbejárható fürdőkád, amely egyébként is nagy divat. A loftlakás akár plafonig érő fémablakai is hatalmasak, jellemző a világosság, a fény. Azonban ha nem figyelünk oda a szigetelésre, valóságos luxuslakás lesz ilyen szempontból is a loftotthonunk.

Pedig a loft térhódítása kezdetén nem járt együtt a luxussal, nem a divat szülte, inkább a kényszerűség jellemezte. Kispénzű művészek költöztek elhagyott csarnokokba, gyárépületekbe, padlásterekbe. A loft eredetileg padlásteret jelent, bár ma már a padlásszobákat nem sorolja az építészszakma a loftok közé. Mostanra ez megváltozott, a tehetős réteg otthona a loftlakás. Jellemzi a férfiasság, és hogy direkt meghagyják a nyers falakat, a falakon kívül a vezetékeket, csöveket, az ipari stílus sokszor rozsdás, kopott jellemzőit. A gerendák, pillérek, áthidalók jól láthatók, sőt, díszítenek. Ezért is kedvelik ezt a stílust inkább a férfiak.

A tégla- és betonfalakra, a padlóra nem kerül burkolat, a rusztikusság kellemes hátteret ad a letisztult vonalvezetésű, fémvázas vagy bőrbútoroknak és az üzemek hangulatát idéző kiegészítőknek. Jellemző lehet a komoly elegancia, de tetten érhető a kreativitás és a humor is. Az acél-, öntöttvas elemek között jól mutatnak a hatalmas képzőművészeti alkotások, festmények, szobrok.

Ami a színeket illeti, a szürke árnyalatai vagy a barnák uralkodnak, ritkábban egy-egy világos kiegészítő színnel. Kevés szőrmével, bársonnyal melegebbé, otthonosabbá tehető, de ha túlzásba visszük, zavaró lehet az összhatás. Nem vall rá a túlzott kidolgozottság, a finomság. Akinek azonban ez a kedvence, jól érzi magát a loftban, és nem agyal a dekoráción, térelválasztáson.