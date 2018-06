Dzsungel, térkép és flamingó a nyári lakástextildivatban

Az idei nyár lakástextildivatja kedvez azoknak, akik szeretik becsempészni a természetet a szobába.

Néhány jól megválasztott, nagy méretű növény mellett a textilek is erősítik a hangulatot, amely idén akár trópusi is lehet. Az üzletek ugyanis széles választékban kínálják a trópusi mintás lakástextileket, tapétákat. Kellemes harmóniát kapunk, ha a növényi ornamentikákkal játszunk, ha azok a lakás néhány pontján visszaköszönnek. Szabó Tímea tapolcai lakberendező szerint kis szépérzékkel könnyen felfrissíthetjük a lakás különböző helyiségeit a filodendron-, flamingó- és párducmintás textilekkel.

A filodendron-, pálma-, páfrányleveles minta a női divatba is betört, e témában a legtöbb új lakástextilt is ezen mintákkal kínálják. A zöld különféle árnyalatait vonultatják fel, jellemző rájuk a bujaság, éppen ezért óvatosan kell bánni a használatukkal. Általában fehér vagy vajszínű alapon jelennek meg, néha feketén, utóbbi elegánssá teszi ezt a stílust. Egyébként inkább a természetességet idézik, amelyet erősíthetünk rattan-, fa-, Thonet-bútorokkal. A fényes vagy matt anyagokból készülő textilekből jól mutatnak a lakásban a különféle dekorációk, párnák, asztalterítők, vagy az alábélelt ágytakaró is idézheti a dzsungelt. Amennyiben elegánsabbá szeretnénk tenni, arany- és réztárgyakkal, gyertyatartóval, gyümölcstállal erősíthetjük a trópusi, sőt, ebben ez esetben már inkább gyarmati stílust. A kovácsoltvas azonban nem illik hozzá és a színekkel is óvatosan bánjunk. A fehér és a barna összes árnyalata jó lehet, amint a zöld is. De ne próbálkozzunk a narancs és vörös színekkel. Más a helyzet, ha nem csupán a zöld árnyalatait vonultatja fel a textil, hanem színesebb. Például hússzínű flamingókkal, színes virágokkal, szitakötőkkel, párducokkal gazdagított a minta.

Előbbi jól mutathat egy kislány szobájában függönyként, utóbbit a bevállalósabbak akár a nappali dekorálására is felhasználhatják. Az ilyen függöny lehet szezonális is, csak a nyári időszakban használt kiegészítő, amelyet télre majd lecserélünk inkább a karácsonyi dekorációhoz való függönyre.

Megmozgathatja a fantáziánkat a térképmintás textil is, amely a lakás bármely pontján jól mutathat. Sőt, szinte bármilyen stílusú lakásba illik. A régies, vintage hangulatba azért, mert eleve kopottasnak tűnik a festése, de a modern stílustól sem idegen. Kedvelheti egy világutazó, egy földrajzrajongó kamasz, vagy éppen az, aki szereti felidézni korábbi utazásai helyszíneit. Egy hungarocell táblát bevonva érdekes fali dísz lehet, amelyen kis zászlókkal jelölhetjük a már meglátogatott országokat, vagy a vágyott helyeket.

Amennyiben rolófüg­gönyt készítünk belőle, leengedve érvényesül igazán a különleges minta. Az anyagból blackout, azaz a fényt át nem engedő béleléssel klasszikus sötétítőfüggönyt is varrhatunk. A gyerekszobában jól mutat a földgömb közelében, de egy, például Európát ábrázoló matricatérképet szintén remekül kiegészít a térképmintás anyagból varrt díszpárna. Mivel sok színt felvonultat a textil, könnyű dolgunk van. Az enteriőrben jól illenek mellé a földszínek, a kékek, zöldek. Felidézheti a minta ősszel, télen a nyaralás emlékeit, főként, ha erősítjük különféle emlékekkel. Kagyló, csiga, kis fa világítótorony, kék csónakfigura illik mellé. De akár egy nyaraló berendezésének alapja is lehet.