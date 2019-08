Gazdagon virágzó szobanövény az azálea

A virágboltos Rompos lányok azt ajánlják, hogy ha azáleát veszünk, olyat válasszunk lehetőleg, amelyen még sok a bimbó és kevés a virág.

Ugyan sokáig a téli szezon slágernövénye volt a gazdagon virágzó azálea, manapság már egész évben kapható. Ahhoz, hogy egy évszaknál többet is megérjen, eleget kell tennünk a rhododendronok családjába tartozó azálea igényeinek. A kerti havas szépe (Rhododendron) nemesítésének köszönhetően élvezhetjük a szobában is. Ha azáleát veszünk, olyat válasszunk, amelyen sok a bimbó és kevés a virág. Egyszerű vagy összetett virágai a fehértől kezdve a rózsaszín árnyalatokon keresztül akár lángvörösek is lehetnek.

Élénk színű virágai a hosszúkás, kissé szőrözött lomblevelek fölé emelkednek. Ne az illatukért válasszuk, az gyenge, viszont kárpótol minket látványuk. A már elhervadt virágokat minél előbb távolítsuk el a bokorról, a rendszeres és megfelelő gondoskodás hiányában a virágok hamar elhervadnak, a levelek lehullanak. Ilyenkor valószínűleg túl meleg helyre tettük a növényt a lakásban és a levegő szárazsága ugyancsak okozhatja ezt a gondot. Tudnunk kell, hogy az azálea nem melegkedvelő növény. Megvesszük a virágboltban, és ha még a virágzás után is jól bánunk vele, amennyiben hűvös, de világos helyen tartjuk és megfelelően tápláljuk, túléli az évet, és tavasszal majd újra virágba borul. A 15–18 fok ideális számára, meleg szobában a bimbók lepotyognak.

Az azáleát nyáron a szabadban, például az erkélyen is tarthatjuk, csak ügyeljünk rá, hogy ne érje tűző nap. Amikor ősszel beköltöztetjük, akkor fokozatosan szoktassuk a szoba melegéhez. Tegyük előbb hűvösebb helyiségbe, például az előszobába. Mivel a csapadékos Kína és Thaiföld a növény őshazája, a folyamatos virágzáshoz a talaját tartsuk mindig vizesen és ne pedig csak nedvesen. Kemény csapvíz esetén öntözzük esővízzel, vagy felforralt és lehűtött vízzel Szereti a magas páratartalmat, naponta permetezzük a virágzáskor, de magukat a virágokat óvjuk a víztől. A talaj kiszáradása végzetes lehet az azáleának. Ugyanakkor túl nedves és hideg környezetben érzékeny a rothadásra. Hetente egyszer tápoldatozzuk is.

A levélhullás és a rövid virágzási idő leg­gyakoribb oka a vízhiány és a száraz levegő. Ha sárgulnak a levelei, túl meszes öntözővízre vagy vashiányra gyanakodhatunk. Legyen a helye hűvös és világos, sötétben elmarad a virágzás. Jót teszünk vele, ha a cserepét heti rendszerességgel vízbe merítjük. Amennyiben átültetnénk, válasszunk számára savanyú kémhatású, speciális azáleaföldet. Elvirágzás után félárnyékos környezetben tartsuk.