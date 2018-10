Köthetünk koszorút saját kezűleg is

A virágboltokban a közelgő mindenszentekre és halottak napjára rengetegféle koszorúból választhatunk, de akár magunk is elkészíthetjük a sírra a díszeket, sok pénzt megspórolva és egyedivé téve a koszorúkat.

Már az is jelentős megtakarítást hozhat, ha csupán a koszorúalapokat vásároljuk meg. Azok többnyire szalmából, fenyőágból, fenyőtobozból vagy mohával bevonva készülnek.

Azonban akár az alapot is összehozhatjuk magunk kis ügyességgel, drótot hajlítva. A szalmával bevont koszorún szépen mutat például a moha- díszítés. Nem kell bevonni az egész koszorút, csak egy részét, remek alap lehet a további díszítéshez. Jól és egyszerűen, gyorsan rögzíthetjük a mohát ragasztópisztollyal, de jól jön a könnyen hajlítható drót is. Kerülhet rá ízlésesen elrendezve például kisebb uszadékfadarabok sora, száraz, zuzmós ág, fenyő ág. Kisebb és nagyobb tobozokkal, természetes díszekkel ugyancsak feldobhatjuk, azokat az erdőn akár mi magunk is összegyűjthetjük.

Egy kellemes séta alkalmával majd meglepődünk, hogy mennyi mindent kínál a természet erre a célra. A parkokban sétálva szedjük össze például a platánfa gömbölyű termését, a különféle tobozokat, terméseket, a vadgesztenyét, mogyorót, bogáncsot, makkot. Találhatunk otthon is sok mindent, amit felhasználhatunk. Például diót, mandulát, csillagánizst. Ha van időnk, préselhetünk szép színű és alakú őszi faleveleket. Azokat lakkozhatjuk is a tartósság érdekében. Remekül mutat a koszorún a piros csipkebogyó vagy a vadrózsa narancsszínű termése. Szerezzünk be a papírboltból, dekorációs üzletből angyalt mintázó gipsz öntőformát. Azzal már most elkészíthetünk a koszorúkra egy-egy figurát, amit majd ki is festhetünk fehérre, drapp színűre.

Díszíthetjük a koszorút szárazvirágokkal, sóvirággal, szárított hortenziával, színes szalmarózsákkal, szárított narancskarikákkal. Szolidan csipkeszalagokkal vagy jutaanyagból vágott csíkokból formázott masnival is. Jól mutatnak a koszorún a gyertyák, mécsesek, amelyeket majd meggyújthatunk a síron. Nagyon fontos azonban, hogy ezeket a koszorúkat gyertya- gyújtás után nem szabad magukra hagynunk, mert fokozottan tűzveszélyesek.

