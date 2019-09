Lakásfelújítás – Még a beton sem lehet akadály!

A lakásfelújítást nemcsak beltéren, hanem kültéren is gond lehet, szakértelem és mesteremberek hiányában. De vannak olyan lehetőségek, melyekkel mi magunk és képesek lehetünk akár egy stukkó szakszerű visszaragasztására is.

Egy lakásban kint is és bent is történhet olyan eset, hogy a burkolat, vagy kőzet megsérül, vagy lakásfelújítás alkalmával ezek renoválására is kell gondolni. Illetve sokan érezzük azt szabadidőnkbe, hogy szívesen kézműveskednénk és alkotnánk valamit fémből vagy gipszből. Vannak olyan eljárások, melyekkel megkönnyíthetjük a barkácsolást, felújítást. A gyors megoldások, javítási tippek, melyeket minőségi ragasztással érünk el, biztos, hogy tökéletes megoldást nyújtanak, amíg a szakember nem tudja a problémát megoldani.

Stukkók akár saját kezűleg

Ha a belső falfelületeket szeretnénk díszíteni, akkor azt kisebb előkészületeket követően már meg is tudjuk tenni. Ha a környezetet kialakítottuk és a családot is eltávolítottuk néhány napra, akkor már csak kis kézügyességre van csak szükség és egy szuper ragasztóra. A stukkók régebben gipszből, napjainkban inkább polisztirolból készülnek.

Ha kiválasztottuk a megfelelő méretű és tapadású ragasztót, akkor pár perc alatt fel is tudjuk tenni. A rögzítő anyag kiválasztásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a későbbiekben a díszítőelem környékén milyen teendőnk van még, vakolni szeretnénk, vagy esetleg már csak festeni. A ragasztószalagok hátlapja különböző, a további munkálatok határozzák meg, hogy milyet válasszunk, mert előbbi esetében szövetszalag az ideális, az utóbbinál pedig a papírszalag a tökéletes.

Fémek javítása

A fém tárgyak esetében is szükség lehet maszkolásra. A maszkoló szalag még védi is a matériát, mert használatával a fémfelület természetes oxidációját, öregedését csökkenteni tudja. A kezelt rész színe egy ideig még eltérő marad, majd az idő előre haladtával egységes megjelenése lesz. A rögzítő eszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy hol használjuk, mert az időjárási viszonyok kikezdhetik a ragasztót, így a bevonat károsodhat, a szalag elszíneződhet, hámlás jelenhet meg.

Természetes kövek ragasztása

Nagyobb kihívás a javítás területén, ha természetes kő, ásványi felület, beton sérül meg. A kőzetek mikroporózus szerkezetűek, így könnyen porladnak.

Az itt használatos ragasztószalagnak így rendkívül magas tapadással kell rendelkeznie, és mindig a kőzetnek megfelelő eszközt kell kiválasztani. Hisz a betonragasztó vakolat, beton, stukkó rögzítéséhez alkalmas, de nem használható természetes kőzet esetén. A naturális kő esetén is számolnunk kell elszíneződéssel, ha nem a megfelelő eljárással dolgozunk.

Érdemes jól körüljárni és részletesen utána olvasni a különböző ragasztóknak, technikáknak. Így könnyedén, egyszerűen és tökéletesen tudjuk javítani a sérüléseket.