Miért válasszunk napelemes lámpát?

7 ok a szolár lámpa mellett

“Világítson éjjel a nappal!”

A ledes és napelemes technológia fejlődésével lehetőség nyílt olyan kompakt, hatékonyan működő lámpatestek megalkotására, amelyek képesek a napsütés energiáját akkumulátorban tárolva az esti és éjjeli órákban nagy teljesítményű fényforrásként működni.

Hogyan működik a napelemes lámpa?

Az elv nagyon egyszerű. A fotovoltaikus panel összegyűjti a napfényt a napsütéses napokon nappal, melyet elektromos árammá alakít és tárol egy akkumulátorban (Újra tölthető Li-ion akkumulátorok, nagy kapacitással, hosszú élettartammal, min. 1-3 év garanciával, vagy a legújabb technológiájú titanium-dioxit akkumulátorok, gyorsabb feltöltés, nagyobb hidegtűrés). Napnyugta után, a panelban lévő fényérzékelő – vagy mozgásérzékelő – bekapcsolja a napelemes lámpát és világítani kezd.

1, A napelemes lámpa “üzemanyaga” a napból érkező tiszta, megújuló energia. A szerkezet nincs rákötve az eneriaszolgáltató hálózatára, így közvetve sem szennyezi a környezetet, hiszen nem kapcsolódik a foszilis energiahordozókat használó erőművekhez.

A hálózatfejlesztés, az elektromos kábelek fektetése, alapvetően a szolgáltatóhoz való csatlakozás is egyre nagyobb költséget jelent. Szigorodnak az előírások is és növekszik az elektromos összetevők ára.

2, Megtakaríthatja a hálózatra csatlakozás, a kiépítés és az ehhez kapcsolódó munkálatok költségét!

A napelemes lámpák nem igényelnek tápellátást, nincs szükség semmilyen bekötésre.

A Vilatti-Tech Kft-nél azon munkálkodunk, hogy népszerűsítsük ezt a technológiát. Folyamatosan monitorozzuk lakossági és vállalti ügyfeleink igényét és teszteljük, fejlesztjük a számukra legmegfelelőbb világítástechnikai termékeket. Webáruházunkban nagy választékban talál magas minőségű termékeket.

A nagy teljesítményű és szigorú minőség vizsgálati rendszeren ellenőrzött termékek alkalmasak nagyobb ipari területek, kerékpárutak, közterületek, járdák, kikötők, mólók megvilágítására is.

3, Költséghatékony! A kandellábereket, oszlopokat betonozás nélkül, percek alatt telepítjük talajcsavar használatával.

A tartóoszlopok elhelyezésekor nincs szükség alapásásra és betonozásra. A talajtípustól függően – ami lehet akár dolomitos és mészköves is – kiválasztjuk a megfelelő talajcsavarméretet, egy speciális eszközzel behajtjuk, ezt követően már csak az oszlop csavarozása van hátra és a lámpa azonnal működőképes. A technológia az 5 méternél alacsonyabb oszlopoknál használható, efelett betongyámot használunk.

4, Minimális karbantartási költségek

A napelemes lámpa, solar lámpa nagyon kevés karbantartást igényel. Nincs szükség vezetékcserére, kiégett izzók pótlására. Természetesen évente több ellenőrzést és tisztítást végzünk, nem kell más az élettartamának megőrzésére. Az elhelyezésnél fontos, hogy minél több napfény érje és ne kerüljön évek múltán sem árnyékba a felső napcella. Az elektronika ügyel arra is, hogy az összes napcella terhelése egyenletes legyen, ha egy is árnyékba kerül, akkor a többi cella teljesítményét is minimumra veszi, ezzel növelve az élettartamot, lelassítva az előregedést.

5, Megoldás a viharos időben jelentkező, vagy hálózati hiba miatti áramkimaradások esetén

Biztosan tapasztalta már az éjszakai áramszünet közbeni izgalmakat. Zseblámpa, gyertya, gyufa keresgélés a sötétben, tapogatózva kutatás a fiókban, félig lemerült lámpával kutatás az udvaron. A megoldás a napelemes lámpa, mert akár 7 napig is képes világítani esténként úgy, hogy napközben felhős volt az idő és alig töltődött az akkumulátor.

6, 7 nap tartalék az felhős napokra!

7, Bérelhető napfény

Béreljen napelemes lámpát rendezvényre, vásárra, speciális helyre!

Alkalmanként van szüksége kültérmegvilágításra? Nálunk erre is talál megoldást!

Vásárok, piacok, falunap, városnap, koncert, és minden egyéb szabadtéri rendezvényre megoldjuk a megvilágítást, mindezt áramellátás nélkül.

Napelemes lámpáinkat speciális, gyors, környezetkímélő módszerrel állított, készleten lévő oszlopainkra vagy egyéb igény esetén felületre szerelve egy nap alatt letelepítjük a megadott helyszínre, majd a rendezvény zárultával leszereljük és elszállítjuk, mindezt szinte nyom nélkül.

Érdeklődjön szakértőinknél az alábbi elérhetőségeken:

Keressen minket:

Vilatti Tech Kft.

Szabó Attila

Tel: 06-30-630-47-27

[email protected]

https://vilatti-tech.hu/