Nem kell feltétlenül kidobni azt, ami kis ügyességgel még újrahasznosítható

Kovács Szilveszterné Andi kreatív kézművesház-vezető remek, saját kezűleg megvalósítható ötleteket ajánl az újrahasznosításra, lakásunk, udvarunk szebbé tételére.

Andi szerint minden háztartásban akad olyan faláda, rekesz, doboz, amit csak pakolunk egyik helyről a másikra, gondolván, hogy jó lesz még valamire, de valójában nincs funkciója. Tisztítsuk meg ezeket a dobozokat a portól és fessük le őket. Remekül és könnyen antikolhatjuk, azaz visszacsiszolhatjuk a festett felületet, ha antikoló vagy krétafestékkel dolgozunk. Ráadásul azok szinte minden felületen jól tapadnak alapozó nélkül is. Az éleken csiszoljunk többnyire, hogy imitáljuk a természetes kopást. Erősebb és finomabb smirgli is jól jöhet ehhez a művelethez. Aztán portalanítsunk, és, ha kell, vigyünk fel még egy réteg festéket.

Akár lehet az az eredeti szín egy másik árnyalata, vagy, ha elég bátrak vagyunk, egészen más szín is, így izgalmasabb lesz az eredmény visszacsiszolás után. Végül lakkozzuk le vagy kezeljük viasszal, vaxszal a felületet. Azt ecsettel vagy puha ronggyal vigyük fel, majd töröljük vissza. A viasz beül a repedésekbe, a festés során keletkező ecsetnyomokat annál inkább hangsúlyozza, minél sötétebb. A vax lehet színtelen, fehér vagy sötét, Ma már ezüst-, arany-, bronzszínű viasz is kapható, de óvatosan bánjunk velük, ne vigyük túlzásba a használatukat. Próbálkozhatunk első ízben kisebb felületen, darabokon.

Érdekes, uszadékfahatást érünk el, ha natúr fát nem festünk, csupán fehér viasszal kezelünk, érdemes kipróbálni. Vaxolás előtt rizspapírral, vagy szalvétával dekupázsolhatunk is a fára, színes akrilfestékkel festhetjük az egyes darabokat, ha az felel meg az ízlésvilágunknak. Ajándéknak kiválóak, anyák napjára, ballagásra, születésnapra, esküvőre vagy más ünnepek alkalmával. Garantáltan egyedi és személyre szóló darabokat készíthetünk, amelyek mindig ránk emlékeztetik azt, aki kapja. Ebben az esetben nem árt tudni, hogy akinek készül, annak mi a kedvenc színe, milyen hangulatú és színű a lakása. Ha van kedves rajzfilmfigurája, virága vagy háziállata, annak a fényképe is rákerülhet a dobozra.

De remek tárolók is lehetnek az egyes darabok az íróasztalon, a fiókban vagy éppen a teraszon. A nagyobbakban szépen mutat egy-egy cserép virág, a kisebbek papírzsebkendő- vagy írószertartónak, a fedelesek varródoboznak kiválóak. A gyerekek apró játékfiguráikat tarthatják bennük, szokva a rend fontosságát.

Kemény papírdobozok oldalából helyes kis fényképtartókat készíthetünk ajándékba az íróasztalra. Festék, mintás papír, ragasztó, kis kézügyesség és idő kell csak hozzá. Akár a gyerekek is könnyen meg tudják csinálni. Díszíthetjük maradék csipkével, régi, szép gombokkal is. Az üres konzervdobozokat ugyancsak hasznosíthatjuk ilyen módon. A ma divatos táblafestékkel vagy táblamatricával dekorálva aztán krétafilccel írhatunk is rá.

Ezzel a technikával üzenőtáblát ugyancsak készíthetünk a falra. Egy zsinórral erősítsük mellé a krétafilcet, így bármelyik családtag üzenetet hagyhat a táblán.