Támadnak a kertben a szapora levéltetvek

Megfigyelhető, hogy az utóbbi időszakban meglehetősen felszaporodtak a levéltetvek a kiskertekben, a veteményesekben.

Csizmazia Szilveszter kertész kiemelte, a levéltetvek szeretik a kissé száraz, meleg időjárást.

– Mivel az április pontosan ilyen volt, így nagymértékben felszaporodtak a levéltetvek, amikor még nem gondoltunk rá, hogy ennyire korán védekezni kellene ellenük. Így semmi sem korlátozta szaporodásukat. Utána már hiába jött a májusi lehűlés, a levéltetvek addigra már tömegesen keltek ki a petékből – magyarázta.

A tapasztalt kertész kifejtette, a levéltetvek kártétele abban áll, hogy szívogatják a növény nedveit, ennek következtében eldeformálódnak a levelek és legyengül a növény. Az ürülékükön, a mézharmaton pedig korompenész képződhet, ami amellett, hogy csúnya, csökkenti az asszimilációs felületet. Másodlagos kártételük, hogy terjeszthetik a növényi vírusokat is.

– A levéltetvek két fő csoportját különböztetném meg, ami a védekezés módját is befolyásolja. A szabad szemmel is jó látható, mozgó tetvek viszonylag könnyen irthatók. Sajnos a bio megoldások ilyen súlyos fertőzésnél általában nem hoznak eredményt. Ha biztosra akarunk menni, kérjünk a gazdaboltban egy úgynevezett felszívódó és egy kontakt szert, ezeket együtt használjuk. Az egyik gyorsan, de rövid ideig, a másik lassan, de hosszabb időn keresztül fejti ki hatását – hangsúlyozta Csizmazia Szilveszter.

Mint mondta, a vértetűk és a pajzstetvek onnan ismerhetők fel, hogy nem mozognak, hanem fehér viaszos vattaréteget képeznek, vagy narancssárga-barna pajzs alatt bújnak.

– Ezek vegyszerrel nehezen érhetők el. Megfigyelésem szerint igazán hatásos megoldást csak a lemosónak is használt olajos szerek alkalmazása nyújt nyári hígításban, de bátran használhatjuk kicsit a töményebb változatot is. Ezek a természetes olajok nem mérgek, azonban alattuk a tetvek megfulladnak. Használhatjuk az előbb említett szerekkel együtt is, így még hatásosabb – tette hozzá a kertész.

Kiemelte, általában egy permetezés nem elég, hanem hetente, kéthetente célszerű megismételni, amíg szükségesnek látjuk.

– A permetszerek csomagolásán feltüntetett munkaegészségügyi és élelmezésügyi várakozási időt szigorúan tartsuk be! – figyelmeztetett Csizmazia Szilveszter.

– A munkám során, 30–40 év alatt volt alkalmam meg­figyelni, hogy a legyengült növények előbb megtetvesednek. Ezért igyekezzünk a növényeinket jó kondícióban tartani helyes metszéssel, locsolással, a tápanyag-utánpótlás biztosításával – zárta.