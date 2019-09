Vissza az iskolapadba: így hat a megfelelő világítás a gyerek teljesítményére

Az augusztus vége és a szeptember az iskolakezdésről szól. Hogyan rázódjunk vissza a hétköznapokba, miket kell beszerezni az első napra, mivel segíthetjük gyermekünket a tanulásban – fontos kérdések.

És a sort még bőven folytathatjuk. Ha pedig most kezdi a kicsi az első osztályt, akkor könnyen elképzelhető, hogy a szobáját is át kell rendezni, tanulás-kompatibilissé kell tenni. Sokszor ez a változtatás, átrendezés a bútorok cseréjében merül ki. Kell íróasztal, szék, hely a tankönyveknek, írószereknek, kell új ruhatár, iskolatáska, és így tovább. A sort szinte a végtelenségig lehet sorolni, és nagyon-nagyon sok pénzt el lehet költeni.

A gyerekszoba lámpák fontossága

Amire viszont kevesebben gondolnak, az a megfelelő világítás kialakítása a gyerekszobában. Valószínűleg az mindenkinek megvan, hogy sötétben vagy nagyon gyenge fény mellett nem lehet tanulni. Ráadásul mivel egyre hamarabb megy le a nap, hamarabb kell lámpát is kapcsolni, így közel sem mindegy, hogy milyen fény mellett történik a leckeírás a tanulósarokban.

Gondoljuk át, hogy elegendő-e a meglévő gyerekszoba lámpa! Kellő fényerővel bír a mennyezeti lámpa, azaz a főfény a gyerekszobában? Érdemes lenne lecserélni egy olyanra, amely több ágú, vagy olyan függesztékre, aminek direktben irányítható a fénye?

Ellenőrizzük le azt is, hogy ha a gyerek az íróasztalánál ül, mennyire árnyékolja le maga előtt a területet. Ha igen, akkor mindenképp indokolt több gyerekszobai lámpát elhelyezni, amelyekbe mindenképp beletartozik egy asztali gyerekszoba lámpa is.

Hogyan segít a lámpa a tanulás hatékonyságában?

Ami az egyik legnehezebb feladat, hogy egy kisgyerek megtanuljon tanulni. Ehhez sok segítségre és türelemre lesz szüksége neki is és a szülőnek is. Ki kell tapasztalni, hogyan tud a leghatékonyabban megjegyezni, megtanulni dolgokat. Vizuális típus vagy inkább hallás útján tanul? Esetleg mozgás közben?

Bármelyik is legyen a mi gyermekünk útja, az biztos, hogy sötétben nem lehet tanulni. Hacsak nem hiszünk abban, hogy egy éjszakai fény mellett a párna alá helyezett könyv tartalma átteleportálódik a hosszú távú memóriánkba alvás közben.

A lényeg tehát, hogy a gyerekszobai lámpák a megfelelő – és lehetőség szerint állítható – fényerővel és bevilágítással abban segítenek, hogy nem fárad el olyan gyorsan a gyerekek szeme, amikor a tanulásra koncentrálnak. Nem fájdul meg a fejük olvasás közben.

Milyen legyen az íróasztali lámpa?

Figyelni kell rá, hogy ne legyen túl erős világítás és ne hideg, kék fénnyel ragyogjanak a lámpák. Egy íróasztali lámpa esetében fontos szempont, hogy irányítható legyen a fénye, és persze gyerekszemmel is jól nézzen ki. Ma már a legcukibb mesefigurás változatoktól kezdve a színes, vagy egyféle árnyalatú, modern és letisztult darabokon át sokféléből választhatunk. Van, amibe órát is beépítettek és van, amelyet az íróasztal lapjára is szerelhetünk.

Mindenképp azt tanácsoljuk, hogy vonjuk be a gyereket az ő szobájával és tanulásával kapcsolatos döntésekbe. Minél inkább érzi, hogy neki is van szava a családban, és azt tiszteletben tartjuk, annál inkább lesz hajlandó az együttműködésre, és remélhetőleg nem kell könyörögni neki, hogy leüljön tanulni és leckét írni.