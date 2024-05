2023 Veszprém és a Bakony-Balaton régió mindennapjaiba olyan kulturális sokszínűséget hozott, amelyek valószínűleg még sokáig velünk maradnak – és nemcsak felejthetetlen pillanatok formájában, hanem akár kézzelfogható projektek képében is. A VEB2023 EKF program nem csupán egy eseménysorozat volt, hanem egy olyan hosszú távú kulturális fejlesztési projekt is, amely elősegítette a régió kreatív energiáinak kibontakoztatását. Ahogy Can Togay, a VEB2023 EKF művészeti és kreatív főtanácsadója is mondja:

A régiós összefogás és az évek során végzett előkészületek, tervek, valamint a pályázati anyag eredményeként elnyert értékes cím kiemelkedő lehetőséget biztosít a jövőben is a kitűzött stratégia célok megvalósításához. A városnak, a településeknek, a közösségeknek, a számtalan résztvevőnek az Európa Kulturális Fővárosa 2023 égisze alatt végzett munkája a régiót és Veszprémet európai szintű és igényű térségként helyezte el Európa kulturális térképén. Közös feladatunk, hogy e tapasztalatok birtokában ezt a pozícióját a jövőben is megtartsa és erősítse. Ez utóbbi gondolat vezetett bennünket arra, hogy a kétezerhuszonhárom bestof – valamint a később nyíló Ragyogj tovább című – kiállítás segítségével felidézzük és bemutassuk Veszprém és a régió 2023-as felejthetetlen évét, hogy ezzel is érzékeltessük azokat a jövőbeli lehetőségeket, amelyek a város és a régió összefogásából megnyíltak előttünk és a jövőbe vezetnek.

A Dubniczay-palotában látható tárlaton nem csak a 2023. január 21-i megnyitó képeit idézhetjük fel, de bepillantást nyerhetünk a teljes megnyitó hét kulturális értékeit is. Többek között Szabó Dezső szigligeti fotói és Toroczkai Csaba A táj fényei című kiállításának képei is láthatóak a kortárs és modern művészeteket bemutató termekben.

Felidézhetjük olyan képzőművészek munkáit, mint Maurer Dóra vagy Bak Imre, de újra megcsodálhatjuk Néma Júlia porcelán- és kerámiaművész izgalmas alkotásait és Szalontai Ábel kortárs fotográfiáit, amelyek középpontjában az egyik legkedveltebb tanúhegyünk, a Badacsony áll. Külön teremben találkozhatunk közgyűjteményekből és a régióhoz kötődő, fontos magángyűjteményekből kölcsönzött alkotásokkal, amelyek a műgyűjtők szemüvegén keresztül mutatják be a tavalyi év legizgalmasabb kiállításait.

Mindezeken túl pedig feleleveníthetjük az artist in residence programokat, a dizájnkiállításokat és a balatoni retro életérzéshez kapcsolódó válogatást is.

A kiállításra kerülő tárgyak itt nem csupán bemutatott tételek, hanem emlékekkel és élményekkel feltöltött műalkotások, amelyek tanúi és eredményei 2023-as nagy évünknek

– fogalmaz Can Togay.

A kétezerhuszonhárom bestof nemcsak az EKF-évet segít fel- és megidézni, de ráirányítja a fókuszt a meglévő veszprémi, illetve régiós kulturális és művészeti értékekre. Ezeket a kiállítás nyitvatartása alatt – június 2-ig – nem csak tárlatvezetéseken ismerhetjük meg, hanem különböző workshopok keretében is, amelyek mindegyike kapcsolódik a tárlaton látható témákhoz.

A kiállításról és a kísérőprogramokról bővebb információ a Veszprém-Balaton 2023 EKF honlapján, illetve a Művészetek Háza weboldalán érhető el.

