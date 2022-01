A matrac kiválasztása egyéni döntés, de bizonyos egészségügyi problémák esetén ezt a folyamatot még felelősségteljesebben kell elvégezni. Mind tudjuk, hogy a jó alvás felbecsülhetetlen értékű, de a rossz felületen való pihenés súlyosbíthatja a hátfájást, vagy akár új egészségügyi problémákhoz is vezethet. A matrac döntő szerepet játszik a test nyomáspontjainak megfelelő enyhítésében és az alvás közbeni szükséges alátámasztásban. Íme, hogyan válaszd ki a megfelelőt, ha hátfájásban szenvedsz:

Vedd figyelembe a gerinc helyzetét

A pihenés módja rendkívül fontos a hátfájás fokozásában vagy csökkentésében. Amikor alszunk, a gerincünknek egyenesnek kell lennie. A túl puha matrac nem tudja alátámasztani a hátat, de a megfelelő keménységű matrac támogathatja a hát alsó részét, a gerinc természetes görbületét és az alsó hátizmokat. A hátfájás esetén a legnépszerűbb termékek a latex és a memóriahabos termékek, amelyek alkalmazkodnak a test alakjához, optimális alátámasztást biztosítanak, és ideálisan ötvözik a kényelmet a szilárdsággal. Ilyen matracokat vásárolhatsz a mezoni.hu oldalon, hogy olyan terméket szerezz be, amely képes a gerincedet egyenesen tartani.

Próbáld ki a matracot, mielőtt döntést hozol

Egy olyan matrac, amely nem támasztja alá megfelelően a testét, súlyosbíthatja a hátproblémákat. Mielőtt tehát döntenél egy termék mellett, teszteld a matrac keménységét úgy, hogy háton, arccal felfelé ráfekszel. Ha te vagy valaki más nem tudja könnyen a kezét a derekad alá betenni, mert a matrac némi ellenállást fejt ki, akkor ez a matrac neked való. Ezután próbálj meg féloldalra feküdni, és kérj meg valakit, hogy megvizsgálja, hogyan néz ki a gerinced a matracon. Egyenesnek kell lennie, görbület nélkül. A matracokat általában a bemutatótermekben, de akár otthon is kipróbálhatod néhány napig, ha úgy döntesz, hogy webáruházból vásárolsz.

Vedd figyelembe a matrac élettartamát

Ez is lényeges, ha hátfájásban szenvedsz. A problémák elkerülése érdekében gondolj arra is, hogy egy bizonyos idő után ki kell majd cserélni a matracot. Általában a matracot körülbelül 10 évente kell cserélni, még akkor is, ha még nincs teljesen elhasználódva. A minőségi termékek azonban tovább tartanak, ezért hosszabb ideig megőrzik eredeti formájukat és tulajdonságaikat.