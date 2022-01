Ez a 15. Európa-bajnokság a férfiak számára, Magyarország Szlovákiával közösen 2018-ban nyerte el a rendezést (északi szomszédunkban Pozsony és Kassa a két helyszín), s mivel egyik országban sem rendeztek még felnőtt szinten férfi kézilabda világversenyt, sporttörténelmi napokat élünk majd január 13. és 30. között.

Nemcsak maga az Európa-bajnokság, hanem a torna helyszínei miatt is: Budapesten a 20 022 fő befogadására alkalmas, multifunkcionális kézilabda aréna, Szegeden a több mint 8 ezres PICK Aréna épült meg az Eb alkalmából, míg Debrecenben megújult a sokat megélt Főnix Aréna.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya december 15-én hirdette ki az Európa-bajnoki keretet, amely másnap kezdte el a közvetlen felkészülését az Eb-re.

„Egy egészséges drukk és izgatottság van bennem az Európa-bajnokság előtt, de furcsa mód egy kicsit jobban izgultam, amíg nem kezdtük el a felkészülést” – fogalmazott Gulyás István. – Mióta dolgozunk, én is megnyugodtam és a terveknek megfelelően halad a munka. Nem feszélyez bennünket, hogy nagy a várakozás, nagyon fontos lesz az is, hogy az Eb alatt felszabadultan játsszon a csapat, ahogyan eddig is tette. Nem szabad, hogy elvigye a fiúkat a hév, és ha így lesz, valamint a sérülések is elkerülnek minket, akkor eredményesek tudunk lenni” – tette hozzá a szövetségi kapitány.Szegeden egyébként az olimpiai bajnok francia, az Eb-ezüstérmes horvát, a szerb, valamint az ukrán válogatott játssza a legerősebb csoport hat mérkőzését, Debrecenben a világbajnok dán, az Eb-4. helyezett szlovén, az északmacedón és a montenegrói csapat küzd a továbbjutó két helyért.

A továbbjutók majd Budapesten játsszák a középdöntőt, hasonlóan a B csoport két továbbjutójához – remélhetőleg köztük a magyar válogatotthoz. A mieink a népligeti szuperarénában Hollandia ellen kezdenek január 13-án, majd sorrendben Portugáliával Izlanddal találkoznak.

Budapesten összesen 23 Európa-bajnoki mérkőzést játszanak, a döntőt január 30-án.

Az Európa-bajnokság magyarországi mérkőzései:

A-csoport, Debrecen, Főnix Aréna:

2022. január 13., 18 óra: Szlovénia–Észak-Macedónia

2022. január 13., 20:30: Dánia–Montenegró

2022. január 15., 18 óra: Észak-Macedónia–Montenegró

2022. január 15., 20:30: Szlovénia–Dánia

2022. január 17., 18 óra: Montenegró–Szlovénia

2022. január 17., 20:30: Észak-Macedónia–Dánia

B-csoport, Budapest, Kézilabda Aréna:

2022. január 13., 20:30: Magyarország–Hollandia

2022. január 14., 20:30: Portugália–Izland

2022. január 16., 18 óra: Portugália–Magyarország

2022. január 16., 20:30: Izland–Hollandia

2022. január 18., 18 óra: Izland–Magyarország

2022. január 18., 20:30: Hollandia–Portugália

C-csoport, Szeged, PICK Aréna:

2022. január 13., 18 óra: Szerbia–Ukrajna

2022. január 13., 20:30: Horvátország–Franciaország

2022. január 15., 18 óra: Franciaország–Ukrajna

2022. január 15., 20:30: Horvátország–Szerbia

2022. január 17., 18 óra: Ukrajna–Horvátország

2022. január 17., 20:30: Franciaország–Szerbia

Középdöntő, I. csoport, Budapest:

Játéknapok: január 20., 22., 24., 26.

Döntő hétvége, Budapest:

2022. január 28., 15:30: az 5. helyért vívott mérkőzés

2022. január 28., 18 óra: elődöntő

2022. január 18., 20:30: elődöntő

2022. január 30., 15:30: bronzmérkőzés

2022. január 30., 18 óra: DÖNTŐ

A magyar válogatottnak – három másik együtteshez hasonlóan – nem kellett selejtezőt vívnia a részvételért, de az alanyi jogú résztvevőknek kiírt EURO CUP-sorozatban felmérte erejét a szintén Eb-rendező szlovák, valamint a legutóbbi Európa-bajnok spanyol és ezüstérmes horvát válogatottal. Mindössze egyszer kapott ki Gulyás István csapata (Horvátországban, 31-27-re), a spanyolokat és a szlovákokat is oda-vissza verte. Nemcsak emiatt, hanem az egyiptomi vb-n elért 5. hely és a remek összhang miatt is bizakodva várhatjuk a tornát.

A magyar férfi válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Borbély Ádám (Fejér-B.Á.L. Veszprém), Mikler Roland (Pick Szeged), Székely Márton (Eurofarm Peliszter, északmacedón)

Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (Ferencváros), Rodríguez Alvarez Pedro (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Grundfos Tatabánya), Ilics Zoran (Telekom Veszprém), Máthé Dominik (Elverum Handball, norvég)

Irányítók: Győri Mátyás (Grundfos Tatabánya), Hanusz Egon (TVB Stuttgart, német), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (Pick Szeged), Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Topic Petar (Balatonfüredi KSE)

Balátlövők: Bodó Richárd (Pick Szeged), Nagy Bence (Ferencváros), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Sunajko Stefan (Grundfos Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Gulyás István

Edző: Chema Rodriguez

Csapatvezető: Nagy László

Kapusedző: Porobic Haris

Erőnléti edző: Tord Ellingsen

Jegyvásárlási lehetőségek

Az Európa-bajnokság mindhárom magyarországi helyszínén, így a budapesti kézilabda arénában, a Pick Arénában és a Főnix Arénában is négy árkategória közül lehet jegyet és bérletet választani, az arénában való elhelyezkedéshez igazodva.

Külön lehet napijegyet vásárolni a budapesti nyitónapra, a magyar-holland mérkőzést megelőzik majd extra programok is. Bérletet egy-egy csoportkörre, valamint Budapesten a középdöntős szakaszra, a döntő hétvégére, és az összes budapesti mérkőzésre is lehet vásárolni.

További részletek és jegyvásárlási lehetőség a https://www.watchgamesseemore.hu/jegyek/ oldalon.