A Magyar Nemzeti Bank Zöld hitele

A nemrég induló Zöld Otthon program lakáshitelénél jelenleg nincs jobb konstrukció a hitelpiacon. Végig fix 2,5 százalékos kamattal 25 évre is igényelhetjük, és akár 70 millió forintot is kaphatunk. Az új lakásunk energetikai besorolásának el kell érnie a BB szintet, és a zöld hitelt csak magánszemélyként igényelhetjük, vállalkozások nem kapnak a zöld hitelből. Vásárlás után legalább 10 évig életvitelszerűen a lakásban kell élnünk, így azt nem adhatjuk bérbe, és nem adhatjuk el. Nem kell, hogy gyermekünk legyen, és lehetünk egyedülállók is.

Mekkora jövedelem szükséges a zöld hitelhez?

A bankok elvárása nem teljesíthetetlen. Egy átlagos igényléshez 100 ezer forint nettó jövedelem is elég lehet, és csak egy pénzintézetet találtunk, ahol 250 ezer forintos jövedelem alatt nem hiteleznek. A bankok elvárása tehát nem lesz akadály, de gondolnunk kell a Jövedelemarányos Törlesztési Mutatóra is. A JTM határozza meg azt a maximális összeget, amit a nettó jövedelmünkből havonta törlesztőrészletre fordíthatunk. Minél magasabb ugyanis a hitelösszeg, annál magasabb lesz a törlesztőrészlet, és így a minimum jövedelem is.

Zöld hitelt kedvező, 2,5 százalékos kamattal igényelhetünk. Az alacsony kamat miatt egy piaci jelzáloghitelhez képest jóval alacsonyabb lesz a törlesztőrészletünk, és az alacsony törlesztőrészlet miatt a pénzintézet által előírt nettó havi jövedelem is alacsonyabb lesz. Nem elég tehát, hogy rengeteget megtakaríthatunk az alacsony kamat miatt, de kisebb jövedelemmel is igényelhetünk zöld hitelt.

Az elvárt jövedelem nagyságát befolyásoló tényezőkről

Az ingatlan árak változnak. Arra kell felkészülnünk, hogy várhatóan az árak emelkedni fognak. Ha a kiválasztott lakás drágább lesz, mint ahogy terveztük, akkor több hitelt kell majd igényelnünk. A magasabb hitelösszeg pedig azonos futamidő mellett megnöveli a havi törlesztőrészlet nagyságát, emiatt pedig nagyobb nettó havi jövedelmet fog kérni tőlünk a hitelező pénzintézet. A Zöld hitelt alacsonyabb jövedelemmel igényelhetjük, mintha egy piaci jelzáloghitelt vennénk fel. Ez is népszerűvé teszi a zöld hitelt, és az is, hogy gyermekvállalás nélkül, akár egyedülállóként is igényelhetjük. A hitel igénylésekor igénybe vehetjük a banknavigator.hu hitelkalkulátorát. Ezen a weboldalon minden lényeges információt megtalálhatunk a zöld hitelről, és más hitelfajtákról is. Szakértő cikkekből tájékozódhatunk, és megtudhatjuk azt is, hogy milyen államilag támogatott hitelkonstrukciókat igényelhetünk.

Ami jövedelmünkön kívül még fontos lehet – egyedülállók és gyermektelenek is kaphatnak zöld hitelt

Fontos eleme a zöld hitel programnak, hogy az állami kamattámogatásért cserébe nem kell gyermeket vállalnunk, és házasságban sem kell élnünk. Nem csak a hitelösszeg magasabb az otthonteremtést támogató állami programoknál, de az igénylők köre is nagyobb. Egyedülálló szülők, és egyedül élők is kérhetnek zöld hitelt, és a házasság sem elvárás.

Új lakást vehetünk zöld hitelből

Az MNB zöld hitele csak új építésű lakás megvásárlására költhető. Új ingatlan az építési munkáktól kezdve új építésű, a lakhatási feltételeknek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Az új ingatlanunk lehet társasházi lakás és ház is, amit meg is vásárolhatunk, de meg is építtethetünk A zöld lakáshitelt új lakás építésére, építési telek megvásárlására, és építés alatt álló, vagy már elkészült ház és lakás megvásárláshoz igényelhetjük. Ha az építési telket egy időben vesszük meg a házzal, akkor csak egy szerződést köthetünk.

Ne gondolkodjunk befektetésben

A szabályok szerint, ha zöld hitellel veszünk lakást, akkor életvitelszerűen az ingatlanban kell élniük a hitel kiutálása után még 10 évig. Ezt ráadásul még igazolnunk is kell majd egy állandó lakcímet tartalmazó hatósági igazolvánnyal. Mivel a vásárolt vagy építetett lakásnak a saját lakhatásunkat kell szolgálnia, ezért a futamidő végéig azt el sem adhatjuk. Befektetésnek tehát nem lesz jó a zöld lakáshitellel vásárolt ingatlan.

Modern lakást kell vásárolnunk – hozzájárulás a hazai klímacélokhoz

A hitel kiutalásának az a feltétele, hogy a lakás energetikai besorolása BB legyen. Ez egy közel nulla energiaigényű lakás esetén áll fenn. Az energiafelhasználási értéknek 81-100 KWh/m2 között kell lennie, és zöld hitel igénylésekor ez az érték maximum 90 KWh/m2 lehet, ráadásul az ingatlan energiafelhasználásának 25 százalékát megújuló energiaforrásból kell biztosítanunk. Ezt majd igazolnunk is kell.

Olyan új lakást vásárolhatunk zöld hitelből, ami hozzájárul a hazai klímacélok eléréséhez, védjük vele a környezetünket, kevesebb káros anyagot fogunk kibocsátani, és megújuló energiát is fel fogunk használni. Nem csak mi fogunk örülni tehát az új ingatlanunkat, de közben gondolunk másokra is.