Májusban egy svájci, majd októberben egy németországi cég megvásárlásával az Eclipse európai részlege rajzolódott ki a térképen. Az előbbi egy technológiai újítás, mely portfólio-bővítést hozott, míg az utóbbi főként az európai értékesítésért és üzletfejlesztésért vezeti. Az Eclipse Veszprém bázis a legnagyobb hasznos területtel és célgépépítési múlttal rendelkező láb, amely szaktudásával és lokális tapasztalatával járul hozzá az új üzleti egységhez.

Az év második felében pedig egy nagyszabású nemzetközi együttműködés vette kezdetét. A vállalat alapértékei, az elkötelezettség, a lojalitás és a tudás megosztása példaértékű összefogásban mutatkozott meg, amelynek keretében kanadai, német és magyar kollégák dolgoznak együtt a projekteken. A veszprémi telephely megbízott ügyvezetőjeként David Mills operatív feladatokat lát el. Kanadai vezetők – köztük Steve Mai, a vállalat kanadai tulajdonosa és ügyvezetője, valamint nemzetközi szintű mérnökségi és projektvezetők, illetve folyamat-felelősök és részlegvezetők érkeznek váltásban az európai telephelyekre, személyes jelenlétükkel és tapasztalatukkal támogatva az új egységek Eclipse-szabvány szerinti munkamenetének kialakítását.

A nemzetközi stáb együttműködése Veszprémben különösen hatékonynak és eredményesnek bizonyul a projektek megtervezésétől, a beszerzés és építés minden fázisában, valamint részt vesznek eggyéb területek fejlesztésében is, mint a kommunikáció, a kulturális különbségek összehangolása, a csapatszellem erősítése. Mindeközben a svájci Würenlosban és a németországi München-régióban a korábbi épületek átalakítására, IT infrastruktúra és üzletviteli folyamatok felépítésére került sor ősszel. Ezzel párhuzamosan a helyi csapatok bevezető szakterületi képzésekben részesültek, valamint előkészítették az Eclipse európai piacralépését.

A működési feltételek adottak, így jelenleg folyamatos toborzás zajlik mindhárom központban. Az új stratégiai célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkavállalói kör készen álljon az Eclipse-től megszokott magas színvonalú termelésre és elégedett ügyfeleik számának növelésére. Nyitott álláslehetőségeinkről az alábbi weboldalainkon tájékozódhatnak az érdeklődők:

Magyarországi állásajánlataink itt találhatók: www.eclipseautomation.com/hu/karrier

Németországi és svájci pozícióinkhoz kattintson a linkre: www.eclipseautomation.com/de/careers

Az alkalmazottak együttműködése, a közös projekt tervezés és menedzsment, valamint a részlegek és folyamatszervezés mentori támogatása folytatódik 2022-ben is. Célunk, hogy a három telephely egyedi funkcióját megerősítsük és a stratégiai egységet paicképessé tegyük. Erről bővebben következő cikkünkben olvashat.

We Design and Build the Future. 2022-ben is állunk európai ügyfeleink rendelkésére, hogy élvonalbeli és jövőbe mutató megoldásainkkal, innovatív és egyedi igényekre szabott fejlesztéseink által gyorsabban és nagyobb mennyiségben juttassák piacra termékeiket. Az Eclipse-nél jövő orientált ügyfeleinkkel azon dolgozunk, hogy egy kézből származó, indításra kész megoldásainkkal rendkívüli és egyedülálló termékeket alkossunk.